Федоров стал головной болью Зеленского: названа страшная ловушка от президента для Украины



















Отставка Михаила Фёдорова стала одной из главных политических интриг последних дней. Несмотря на слухи о кадровых переменах, президент Владимир Зеленский вряд ли заинтересован в том, чтобы вывести одного из своих ключевых соратников из команды властей. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

Фото: портал "Комментарии"

По убеждению эксперта, увольнение Федорова может обернуться для Банковой новыми политическими рисками.

"Если его увольнять с должности министра обороны и убирать из президентской команды, тогда он точно станет еще одним конкурентом для президента. Поэтому с точки зрения политических интересов Зеленского не стоило бы его убирать из собственной команды", — отметил Фесенко.

Политолог считает, что нынешнее напряжение вокруг Федорова связано не только с кадровыми вопросами. По его словам, конфликты возникли из-за реформирования системы оборонных закупок, борьбы интересов на рынке вооружений и противоречия внутри властной команды. Именно это, по его мнению, способствовало появлению своеобразной "антифедоровской коалиции".

В то же время Фесенко убежден, что Федоров не реальный конкурент Зеленского на предстоящих президентских выборах, однако его все больше воспринимают как сильного реформатора.

"Федорова начали воспринимать как новую звезду, как самого мощного реформатора в правительстве, человека, желающего преодолеть коррупционные тенденции на рынке оружия", – сказал политолог.

Эксперт также подчеркнул, что во время войны не следует создавать дополнительную нестабильность из-за постоянных кадровых перестановок.

"Нельзя менять министра обороны каждые полгода... Нам нужно все-таки здесь продемонстрировать определенную стабильность", – подчеркнул Фесенко.

Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают искать новые способы прорыва украинской противовоздушной обороны. В последнее время оккупанты все активнее применяют баражирующие боеприпасы "Бандероль", которые запускают вместе с реактивными беспилотниками. Подобная тактика создает дополнительные вызовы для украинских защитников неба. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.