Федоров повідомив, що українські реактивні БПЛА виходять на полювання за ворожими цілями

Україна створила та тестує в реальних бойових умовах перші реактивні безпілотники-перехоплювачі, здатні наздоганяти та знищувати модернізовані російські ударні дрони. Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров, який уперше за тривалий час поділився деталями вітчизняних оборонних розробок.

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Російські окупаційні війська змінюють тактику повітряного терору, поступово переходячи від використання звичайних ударних БПЛА типу "шахед" до їхніх модифікованих реактивних версій. За словами Михайла Федорова, такий крок ворога змушує Україну діяти на випередження.

"Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними, — констатує ексміністр оборони, описуючи поточну ситуацію. — Це зміна стратегії війни в небі".

Він переконаний, що українська відповідь на цей виклик має бути миттєвою, щоб зберігати лідерство у технологічному протистоянні:

"Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати росію в кожному технологічному циклі".

Ефективна протидія новим загрозам стала можливою завдяки завчасній підготовці. Федоров нагадав, що системний розвиток вітчизняних безпілотників-перехоплювачів розпочався ще минулого року. Завдяки відкриттю ринку, збільшенню закупівель та грантовій підтримці через платформу Brave1, Україні вдалося побудувати унікальну архітектуру протиповітряної оборони.

"Зараз Україна має одну з найсучасніших систем „малої“ ППО у світі, — наголошує колишній урядовець, — досвід якої вивчають інші армії".

Головним проривом оборонно-промислового комплексу стало створення реактивного дрона-перехоплювача, здатного летіти зі швидкістю понад 600 км/год. Михайло Федоров особисто ознайомився з процесом його виготовлення на одному з підприємств. Наразі ця розробка вже проходить перевірку на передовій.

"Зараз розробка проходить бойове тестування, — поділився деталями Федоров, оцінюючи перспективи нової зброї на полі бою. — Очікуємо результати та перші підтверджені збиття".

Він також додав, що захист повітряного простору залишається фундаментальним пріоритетом оборонної стратегії, тому держава продовжуватиме масштабувати виробництво та інвестувати в дослідження й конструкторські розробки (R&D).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія припинила виробництво реактивних дронів-камікадзе "Герань-3", які створювалися на базі більш масової "Герані-2". Про це виданню "Мілітарний" повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.