Федоров сообщил, что украинские реактивные БПЛА выходят на охоту за вражескими целями

Украина создала и тестирует в реальных боевых условиях первые реактивные беспилотники-перехватчики, способные настигать и уничтожать модернизированные российские ударные дроны. Об этом сообщил бывший министр обороны Михаил Федоров, который впервые за длительное время поделился деталями отечественных оборонных разработок.

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Российские оккупационные войска изменяют тактику воздушного террора, постепенно переходя от использования обычных ударных БПЛА типа "шахед" к их модифицированным реактивным версиям. По словам Михаила Федорова, такой шаг врага вынуждает Украину действовать на опережение.

"Сегодня мы видим тенденцию: россияне постепенно заменяют обычные шахеды реактивными, — констатирует экс-министр обороны, описывая текущую ситуацию. — Это изменение стратегии войны в небе".

Он убежден, что украинский ответ на этот вызов должен быть мгновенным, чтобы сохранять лидерство в технологическом противостоянии:

"Наша реакция должна быть быстрой, чтобы продолжать побеждать Россию в каждом технологическом цикле".

Эффективное противодействие новым угрозам стало возможным благодаря преждевременной подготовке. Федоров напомнил, что системное развитие отечественных беспилотников-перехватчиков началось еще в прошлом году. Благодаря открытию рынка, увеличению закупок и грантовой поддержке через платформу Brave1, Украине удалось построить уникальную архитектуру противовоздушной обороны.

"Сейчас у Украины одна из самых современных систем "малой" ПВО в мире, — отмечает бывший чиновник, — опыт которой изучают другие армии".

Главным прорывом оборонно-промышленного комплекса стало создание реактивного дрона-перехватчика, способного лететь со скоростью более 600 км/ч. Михаил Фёдоров лично ознакомился с процессом его изготовления на одном из предприятий. Пока эта разработка уже проходит проверку на передовой.

"Сейчас разработка проходит боевое тестирование, – поделился деталями Федоров, оценивая перспективы нового оружия на поле боя. — Ожидаем результаты и первые подтвержденные сбития".

Он также добавил, что защита воздушного пространства остается фундаментальным приоритетом оборонной стратегии, поэтому государство будет продолжать масштабировать производство и инвестировать в исследования и конструкторские разработки (R&D).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия прекратила производство реактивных дронов-камикадзе "Герань-3", которые создавались на базе более массовой "Герани-2". Об этом "Милитарному " сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.