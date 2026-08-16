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Федоров назвав терміни, коли українська балістика може вдарити по Москві

Михайло Федоров заявив, що українські балістичні ракети можуть бути готові до ударів через 3-6 місяців.

16 серпня 2026, 15:45
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Slava Kot

Україна може перейти до бойового застосування власних балістичних ракет уже протягом найближчих місяців. За попередньою оцінкою ексміністра оборони Михайла Федорова, перші удари по стратегічних цілях на території Росії можуть відбутися у горизонті від трьох до шести місяців.

Федоров назвав терміни, коли українська балістика може вдарити по Москві

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Михайло Федоров в інтерв'ю CBS News прокоментував розробку українсбкої балістики та результати її випробувань. За словами колишнього міністра, одна з українських компаній уже провела успішне випробування ракети. За його словами, тест завершився точним ураженням цілі без відхилень. Це свідчить про перехід української ракетної програми до нового етапу.

Федоров припустив, що для підготовки зброї до бойового застосування знадобиться ще кілька місяців. Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна має максимально швидко проходити шлях від розробки технології до її використання на полі бою. Ексміністр також підкреслив, що сучасна війна дедалі більше залежить від технологій. На його думку, Україна повинна випереджати Росію за швидкістю створення та впровадження нових видів озброєння.

Окремо Федоров звернув увагу на концепцію "балістика проти балістики". Йдеться про можливість знищувати російські ракетні комплекси ще до запуску або одразу після нього. Такий підхід потенційно може зменшити загрозу ударів по українських містах і критичній інфраструктурі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Михайло Федоров заявив, що готовий повернутися до Міноборони: назвав головну умову.

Також "Коментарі" писали, що кінця осені Україна планує застосувати новітні ракети FP-7 та FP-9 по об'єктах у РФ.



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Джерело: https://www.cbsnews.com/news/fired-defense-minister-mykhailo-fedorov-ukraine-technological-war-russia/
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