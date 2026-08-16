Федоров назвал сроки, когда украинская баллистика может ударить по Москве

Украина может перейти к боевому применению собственных баллистических ракет уже в ближайшие месяцы. По предварительной оценке эксминистра обороны Михаила Федорова первые удары по стратегическим целям на территории России могут состояться в горизонте от трех до шести месяцев.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Михаил Федоров в интервью CBS News прокомментировал разработку украинской баллистики и результаты ее испытаний. По словам бывшего министра, одна из украинских компаний уже провела успешное испытание ракеты. По его словам, тест завершился точным поражением цели без отклонений. Это свидетельствует о переходе украинской ракетной программы к новому этапу.

Фёдоров предположил, что для подготовки оружия к боевому применению понадобится еще несколько месяцев. Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны Украина должна максимально быстро проходить путь от разработки технологии до использования на поле боя. Эксминистр также подчеркнул, что современная война все больше зависит от технологий. По его мнению, Украина должна предварять Россию по скорости создания и внедрения новых видов вооружения.

Отдельно Федоров обратил внимание на концепцию баллистики против баллистики. Речь идет о возможности уничтожать российские ракетные комплексы еще до запуска или после него. Такой подход потенциально может снизить угрозу ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров заявил, что готов вернуться в Миноборону: назвал главное условие.

Также "Комментарии" писали, что к концу осени Украина планирует применить новейшие ракеты FP-7 и FP-9 по объектам в РФ.