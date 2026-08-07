Фактично відразу підуть у бій: Україну попередили про нові атаки смертельно небезпечною зброєю

Північна Корея може поглибити військову співпрацю з Росією та передати їй нові ракетні комплекси, пускові установки і військових спеціалістів. Якщо така інформація підтвердиться, північнокорейська зброя може бути безпосередньо використана для нових ударів по Україні. Про це заявив кореєзнавець, голова товариства "Україна – КНДР" Микола Поліщук.

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За його словами, інтереси Москви та Пхеньяна у цій співпраці повністю збігаються. Росія прагне отримати додаткові засоби ураження, тоді як КНДР використовує війну як полігон для випробування власних розробок, інтеграції їх у російську військову систему та зміцнення співпраці з Кремлем.

"Ймовірність того, що такі домовленості існують і процес уже розгортається, без сумніву, є", – зазначив Поліщук.

Водночас експерт наголосив, що наразі бракує незалежних підтверджень щодо масштабів можливої передачі озброєння. За його словами, приховати появу нових ракетних комплексів буде складно, адже їхнє переміщення та бойове застосування неминуче фіксуватимуться.

"Якщо ці установки з'являться, ми це відчуємо. Їх не будуть привозити просто для зберігання. Якщо вони прибудуть до Росії, то практично одразу підуть у бій", – пояснив він.

Поліщук нагадав, що вже були підтверджені випадки застосування північнокорейських ракет по території України, зокрема під час удару по району Кривого Рогу. Однак поки що немає достовірних даних, чи запуск здійснювався саме з північнокорейської пускової установки.

Окремо експерт закликав обережно ставитися до повідомлень про нібито передачу Росії 120 ракет, шести пускових установок і військових фахівців із КНДР.

"Про Північну Корею дуже часто поширюють сенсаційні повідомлення, які потім не підтверджуються. Через закритість країни перевірити таку інформацію надзвичайно складно", – наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 7 серпня російські війська здійснили одну з найпотужніших атак на українську нафтогазову інфраструктуру за останній час. Під ударом опинилися одразу сім виробничих об'єктів, які забезпечують видобуток нафти та природного газу на сході України. Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України".