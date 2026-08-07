Фактически сразу пойдут в бой: Украину предупредили о новых атаках смертельно опасным оружием

Северная Корея может углубить сотрудничество с Россией и передать ей новые ракетные комплексы, пусковые установки и военных специалистов. Если такая информация подтвердится, северокорейское оружие может быть использовано непосредственно для новых ударов по Украине. Об этом заявил кореевед, глава общества "Украина — КНДР" Николай Полищук.

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По его словам, интересы Москвы и Пхеньяна в этом сотрудничестве полностью совпадают. Россия стремится получить дополнительные средства поражения, в то время как КНДР использует войну в качестве полигона для испытания собственных разработок, интеграции его в российскую военную систему и укрепления сотрудничества с Кремлем.

"Вероятность того, что такие договоренности существуют и процесс уже разворачивается, без сомнения, есть", – отметил Полищук.

В то же время эксперт подчеркнул, что в настоящее время не хватает независимых подтверждений по масштабам возможной передачи вооружения. По его словам, скрыть появление новых ракетных комплексов будет сложно, ведь их перемещение и боевое применение будут неизбежно фиксироваться.

"Если эти установки появятся, мы это ощутим. Их не будут привозить просто для хранения. Если они прибудут в Россию, то практически сразу пойдут в бой", – объяснил он.

Полищук напомнил, что уже были подтверждены случаи применения северокорейских ракет по территории Украины, в частности, при ударе по району Кривого Рога. Однако пока нет достоверных данных, осуществлялся ли запуск именно с северокорейской пусковой установки.

Отдельно эксперт призвал осторожно относиться к сообщениям о якобы передаче России 120 ракет, шести пусковых установок и военных специалистов из КНДР.

"О Северной Корее очень часто распространяют сенсационные сообщения, которые потом не подтверждаются. Из-за закрытости страны проверить такую информацию очень сложно", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 7 августа российские войска совершили одну из самых мощных атак на украинскую нефтегазовую инфраструктуру за последнее время. Под ударом оказались сразу семь производственных объектов, обеспечивающих добычу нефти и природного газа на востоке Украины. Об этом сообщили в НАК "Нефтегаз Украины".