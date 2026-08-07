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У "Нафтогазі" забили на сполох: такого критичного удару РФ ще не було з початку війни

Це стала найпотужніша атака на об'єкти "Укрнафти" за останній період

7 серпня 2026, 17:50
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Клименко Елена

У ніч проти 7 серпня російські війська здійснили одну з найпотужніших атак на українську нафтогазову інфраструктуру за останній час. Під ударом опинилися одразу сім виробничих об'єктів, які забезпечують видобуток нафти та природного газу на сході України. Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України".

У "Нафтогазі" забили на сполох: такого критичного удару РФ ще не було з початку війни

Фото: з відкритих джерел

За інформацією компанії, внаслідок масованого обстрілу було знищено критично важливе технологічне обладнання. Через це частину виробничих потужностей довелося зупинити, що призвело до суттєвого скорочення обсягів видобутку енергоресурсів.

Виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко заявив, що Росія цілеспрямовано нарощує атаки на український нафто- і газовидобувний сектор, прагнучи максимально послабити енергетичну систему країни напередодні опалювального сезону.

"Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Цієї ночі відбулася наймасштабніша атака на об'єкти "Укрнафти" за останній період. На щастя, обійшлося без постраждалих", – наголосив він. 

Окрім виробничої інфраструктури, протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири автозаправні комплекси "Укрнафти" у Запорізькій та Дніпропетровській областях. За попередніми даними, жертв і поранених немає.

У компанії нагадують, що це не перша масштабна атака на енергетичний сектор. Лише цього року підприємства групи "Нафтогаз" вже сотні разів ставали цілями російських ракет і безпілотників. У липні окупанти атакували газовидобувні об'єкти на Харківщині, а в червні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по одному з ключових виробничих майданчиків компанії.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви Генерального секретаря ООН Антоніу Гутереша про нібито ескалацію війни через удари України по території Росії викликають дедалі більше критики. Політолог Микола Давидюк вважає, що міжнародні посадовці повинні оцінювати не сам факт українських атак, а їхню роль у захисті цивільного населення від російського терору.



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