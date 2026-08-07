В ночь на 7 августа российские войска совершили одну из самых мощных атак на украинскую нефтегазовую инфраструктуру за последнее время. Под ударом оказались сразу семь производственных объектов, обеспечивающих добычу нефти и природного газа на востоке Украины. Об этом сообщили в НАК "Нефтегаз Украины".

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По информации компании, в результате массированного обстрела было уничтожено критически важное технологическое оборудование. Поэтому часть производственных мощностей пришлось остановить, что привело к существенному сокращению объемов добычи энергоресурсов.

Исполняющий обязанности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко заявил, что Россия целенаправленно наращивает атаки на украинский нефте- и газодобывающий сектор, стремясь максимально ослабить энергетическую систему страны накануне отопительного сезона.

"Россия системно атакует украинскую нефте- и газодобычу, чтобы нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре в преддверии зимы. Этой ночью произошла самая масштабная атака на объекты "Укрнафты" за последний период. К счастью, обошлось без пострадавших", — подчеркнул он.

Кроме производственной инфраструктуры, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались четыре автозаправочных комплекса "Укрнафты" в Запорожской и Днепропетровской областях. По предварительным данным, жертв и раненых нет.

В компании напоминают, что это не первая масштабная атака на энергетический сектор. Только в этом году предприятия группы "Нефтегаз" уже сотни раз становились целями российских ракет и беспилотников. В июле оккупанты атаковали газодобывающие объекты на Харьковщине, а в июне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по одной из ключевых производственных площадок компании.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления Генерального секретаря ООН Антониу Гутереша о якобы эскалации войны из-за ударов Украины по территории России вызывают все больше критики. Политолог Николай Давыдюк считает, что международные должностные лица должны оценивать не сам факт украинских атак, а их роль в защите гражданского населения от российского террора.