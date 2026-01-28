Європі настав час готуватися до гіршого: яка обіцянка США для України може обнулитися

Україні та її союзникам потрібен чіткий та довгостроковий план нарощування військової могутності, який діятиме незалежно від результату можливих переговорів про перемир'я. При цьому Європа повинна враховувати ризик того, що Сполучені Штати будь-якої миті можуть відмовитися від раніше даних гарантій безпеки. Про це пише видання Foreign Affairs.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Автори наголошують, що розміщення західних військ в Україні та зобов'язання реагувати на можливу нову агресію РФ могли б посилити систему стримування. Проте ключовим елементом безпеки мають залишатися власні бойові можливості України та розвиток її оборонних технологій. Київ, на думку аналітиків, потребує масштабної програми підтримки, яка об'єднає військову допомогу, інвестиції, закупівлю озброєнь, розвідувальну співпрацю та підготовку кадрів у рамках щонайменше п'ятирічного плану.

При цьому переозброєння України вимагатиме значних коштів, тоді як Європа поки що не готова до довгострокового фінансового планування. У Foreign Affairs зазначають, що альтернатива – постійне "виживання" української армії – у перспективі коштуватиме ще дорожче.

Видання зазначає, що США формально готові брати участь в архітектурі безпеки України, включаючи європейську військову присутність та гарантії за моделлю статті 5 НАТО. Проте надійність таких гарантій викликає сумніви. Захід з 2022 року неодноразово наголошував на небажанні вступати в пряму війну з Росією, а непередбачуваність Дональда Трампа лише посилює невизначеність.

Навіть у разі юридичного оформлення гарантій Конгресом США їхня реалізація залежатиме від позиції президента, наголошує автор. У цих умовах Україні необхідно вирішувати і внутрішні проблеми – насамперед дефіцит особового складу та відсутність сталої системи формування резервів.

За оцінками The Economist, у 2026-2029 роках Україні потрібно близько 390 млрд доларів бюджетної та військової підтримки. Для цього європейським країнам НАТО доведеться майже подвоїти допомогу – до 0,4% ВВП. Інакше ослаблення України зробить усю Європу значно вразливішою.

