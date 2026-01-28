Европе пора готовиться к худшему: какое обещание США для Украины может обнулиться

Украине и ее союзникам необходим четкий и долгосрочный план наращивания военной мощи, который будет действовать независимо от исхода возможных переговоров о перемирии. При этом Европа должна учитывать риск того, что Соединенные Штаты в любой момент могут отказаться от ранее данных гарантий безопасности. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы подчеркивают, что размещение западных войск в Украине и обязательства реагировать на возможную новую агрессию РФ могли бы усилить систему сдерживания. Однако ключевым элементом безопасности должны оставаться собственные боевые возможности Украины и развитие ее оборонных технологий. Киев, по мнению аналитиков, нуждается в масштабной программе поддержки, которая объединит военную помощь, инвестиции, закупки вооружений, разведывательное сотрудничество и подготовку кадров в рамках как минимум пятилетнего плана.

При этом перевооружение Украины потребует значительных средств, тогда как Европа пока не готова к долгосрочному финансовому планированию. В Foreign Affairs отмечают, что альтернатива – постоянное "выживание" украинской армии – в перспективе обойдется еще дороже.

Издание указывает, что США формально готовы участвовать в архитектуре безопасности Украины, включая европейское военное присутствие и гарантии по модели статьи 5 НАТО. Однако надежность таких гарантий вызывает сомнения. Запад с 2022 года неоднократно подчеркивал нежелание вступать в прямую войну с Россией, а непредсказуемость Дональда Трампа лишь усиливает неопределенность.

Даже в случае юридического оформления гарантий Конгрессом США их реализация будет зависеть от позиции президента, подчеркивает автор. В этих условиях Украине необходимо решать и внутренние проблемы – прежде всего дефицит личного состава и отсутствие устойчивой системы формирования резервов.

По оценкам The Economist, в 2026-2029 годах Украине потребуется около 390 млрд долларов бюджетной и военной поддержки. Для этого европейским странам НАТО придется почти удвоить помощь – до 0,4% ВВП. В противном случае ослабление Украины сделает всю Европу значительно более уязвимой.

Читайте также на портале "Комментарии" - россияне оккупировали еще один населенный пункт и стягивают пехоту: тревожные новости от DeepState.