Європейські війська в Україін: озвучено страшний прогноз про їх реальний вплив на війну

Західні партнери, ймовірно, планують розмістити свої війська безпосередньо на лінії розмежування, що фактично може призвести до припинення активних бойових дій без реального вирішення конфлікту. Таку думку в ефірі "Ранок.LIVE" висловив командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі.

Фото: з відкритих джерел

Військовий підкреслив, що оптимальною позицією для європейських сил була б "сіра зона", яка розділяє території України та РФ. Проте, за словами Мамулашвілі, є великі сумніви, що такий підхід буде реально впроваджений. Він зазначив, що ймовірно європейці розмістять свої війська саме на лінії розмежування, що на практиці може означати замороження конфлікту.

"Особисто я вважаю, що це більше нагадує паузу у війні, ніж справжню допомогу Україні. Такий сценарій дає Росії можливість переозброїтися та готувати наступні удари. Тому я ставлюся з великою обережністю до будь-яких домовленостей з Росією, навіть якщо вона підпише їх", — зазначив Мамука Мамулашвілі.

Раніше президент України Володимир Зеленський також коментував можливе розміщення європейських військ на території країни. Він підкреслив, що не всі держави, які входять до "коаліції охочих", зможуть надіслати свої війська до України. В деяких країнах це обмежено конституційними нормами або потребує ратифікації парламенту.

Серед держав, які вже чітко визначили свою позицію, особливо виділяються Британія та Франція. "Їхня військова присутність є обов’язковою для коаліції рішучих", — наголосив Зеленський.

