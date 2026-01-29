Чи довго ще українцям жити у темряві: цей прогноз засмутить кожного

Не варто сподіватися, що з настанням весни чи літа графіки відключень електроенергії в Україні відразу зникнуть. Як наголошують експерти, українцям доведеться жити з плановими обмеженнями ще щонайменше рік. Таку оцінку в ефірі КИЇВ24 надала Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради незалежного аналітичного центру We Build Ukraine.

Фото: з відкритих джерел

За її словами, продовження графіків відключень залежатиме від швидкості відновлення пошкодженої інфраструктури та дій ворога, який продовжує руйнувати наявні об’єкти.

"Ми повинні бути готовими до життя за графіками електропостачання протягом року або навіть двох. Все залежить від того, наскільки оперативно вдасться відновити мережу і розгорнути децентралізовану генерацію, а також від того, як швидко ворог завдаватиме нових ударів", — зазначила Войціцька.

Нагадаємо, що від 29 січня у Києві введено тимчасові графіки відключень світла. У компанії ДТЕК підкреслили, що, незважаючи на критичний дефіцит електроенергії, вдалося організувати постачання в тих обсягах, які наразі доступні.

Водночас у ДТЕК попереджають, що ситуація в енергосистемі столиці залишається напруженою. Попереду нові морози, а також зберігається ризик нових обстрілів енергетичних об’єктів. Тому у разі погіршення умов Київ може повернутися до екстрених відключень.

Якщо ж енергетична ситуація стабілізується, обіцяють повернення до звичних графіків із чергуванням подачі електрики, що дозволить планувати споживання. Українці мають бути готовими до того, що економія електроенергії та дотримання графіків залишатимуться частиною життя ще тривалий час.

Як вже писали "Коментарі", січень 2026 року видався для українців надзвичайно холодним та складним, тож багато людей з нетерпінням очікують потепління. Синоптики повідомляють, що лютий почнеться холодно, проте в міру його розвитку температура поступово зростатиме.