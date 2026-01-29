Долго ли украинцам жить в темноте: этот прогноз огорчит каждого

Не стоит надеяться, что с наступлением весны или лета графики отключений электроэнергии в Украине сразу исчезнут. Как отмечают эксперты, украинцам придется жить с плановыми ограничениями еще минимум год. Такую оценку в эфире КИЕВ24 дала Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета независимого аналитического центра We Build Ukraine.

Фото: из открытых источников

По ее словам, продолжение графиков отключений будет зависеть от скорости восстановления поврежденной инфраструктуры и действий врага, который продолжает разрушать существующие объекты.

"Мы должны быть готовы к жизни по графикам электроснабжения в течение года или даже двух. Все зависит от того, насколько оперативно удастся восстановить сеть и развернуть децентрализованную генерацию, а также от того, как скоро враг будет наносить новые удары", — отметила Войцицкая.

Напомним, что с 29 января в Киеве введены временные графики отключений света. В компании ДТЭК подчеркнули, что, несмотря на критический дефицит электроэнергии, удалось организовать поставки в тех объемах, которые сейчас доступны.

В то же время в ДТЭК предупреждают, что ситуация в энергосистеме столицы остается напряженной. Впереди новые морозы, а также сохраняется риск новых обстрелов энергетических объектов. Поэтому при ухудшении условий Киев может вернуться к экстренным отключениям.

Если же энергетическая ситуация стабилизируется, обещают возврат к привычным графикам с чередованием подачи электричества, что позволит планировать потребление. Украинцы должны быть готовы к тому, что экономия электроэнергии и соблюдение графиков будут оставаться частью жизни еще долгое время.

Как уже писали "Комментарии", январь 2026 года выдался для украинцев чрезвычайно холодным и сложным, поэтому многие люди с нетерпением ждут потепления. Синоптики сообщают, что февраль начнется холодно, однако по мере его развития температура будет постепенно расти.