Чого чекати від погоди у лютому: синоптики здивували неоднозначним прогнозом

Січень 2026 року видався для українців надзвичайно холодним та складним, тож багато людей з нетерпінням очікують потепління. Синоптики повідомляють, що лютий почнеться холодно, проте в міру його розвитку температура поступово зростатиме.

Фото: з відкритих джерел

Синоптики підготували прогноз на кінець зими для найбільших міст України, включно з очікуваною кількістю опадів і шансом на довгоочікувану відлигу. Дані опубліковані на сайті Wisemeteo, при цьому варто враховувати, що тривалий прогноз завжди має певну похибку, тож цифри носять орієнтовний характер.

У Києві лютий буде прохолодним, хоча і трохи теплішим за середню температуру. Протягом більшої частини місяця очікуються опади: сніг і дощ випадатимуть у понад половині днів. Сонячні промінці з’являтимуться рідко, переважно в середині місяця.

Львів у лютому відзначиться мінливим кліматом: перші заморозки швидко зміняться потеплінням, сонце іноді визиратиме з-за хмар, але повністю ясних днів майже не буде. Опади очікуються переважно в перші два тижні, а вологість повітря залишатиметься високою.

У Дніпрі перші дні місяця принесуть сильні морози, які послабшають після 11 числа. Поступове потепління, яке супроводжуватиме наближення весни, може відчуватися слабкіше через сильні вітри.

Харків зустріне лютий холодними ночами та заморозками протягом приблизно шести днів. Потім невелике потепління змінить погоду, але ночами буде все ще морозно. Часті перепади температур підвищують ризик ожеледиці.

В Одесі місяць розпочнеться з короткочасних заморозків, але після 11 числа температура помітно зросте, хоча з 16 по 22 число очікується невелике похолодання. Загалом лютий буде посушливим із меншою кількістю опадів, ніж зазвичай.

Як вже писали "Коментарі", потепління, яке останніми днями спостерігалося в Україні, виявиться тимчасовим. Уже на початку лютого синоптики прогнозують повернення холодів, особливо у північних, західних та центральних областях. Про це розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі для "Погода УНІАН".