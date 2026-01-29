Чего ждать от погоды в феврале: синоптики удивили неоднозначным прогнозом

Январь 2026 года выдался для украинцев очень холодным и сложным, поэтому многие люди с нетерпением ждут потепления. Синоптики сообщают, что февраль начнется холодно, однако по мере его развития температура будет постепенно расти.

Фото: из открытых источников

Синоптики подготовили прогноз на конец зимы для крупнейших городов Украины, включая ожидаемое количество осадков и шанс на долгожданную оттепель. Данные опубликованы на сайте Wisemeteo, при этом следует учитывать, что длительный прогноз всегда имеет определенную погрешность, так что цифры носят ориентировочный характер.

В Киеве февраль будет прохладным, хотя и немного теплее средней температуры. В течение большей части месяца ожидаются осадки: снег и дождь будут выпадать более половины дней. Солнечные лучи появляются редко, преимущественно в середине месяца.

Львов в феврале отметится изменчивым климатом: первые заморозки быстро сменятся потеплением, солнце будет иногда выглядывать из-за облаков, но полностью ясных дней почти не будет. Осадки ожидаются преимущественно в первые две недели, а влажность воздуха будет оставаться высокой.

В Днепре первые дни месяца принесут сильные морозы, которые ослабеют после 11 числа. Постепенное потепление, сопровождающееся приближением весны, может ощущаться слабее из-за сильных ветров.

Харьков встретит февраль в холодные ночи и заморозки в течение примерно шести дней. Потом небольшое потепление сменит погоду, но по ночам будет все еще морозно. Частые перепады температур повышают риск гололеда.

В Одессе месяц начнется с кратковременных заморозков, но после 11 числа температура заметно увеличится, хотя с 16 по 22 число ожидается небольшое похолодание. В целом февраль будет засушливым с меньшим количеством осадков, чем обычно.

Как уже писали "Комментарии", потепление, которое в последние дни наблюдалось в Украине, окажется временным. Уже в начале февраля синоптики прогнозируют возвращение холодов, особенно в северных, западных и центральных областях. Об этом рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "Погода УНИАН".