Лютий готує нечуване випробування для українців: таких рекордів не пам'ятає ніхто

Потепління, яке останніми днями спостерігалося в Україні, виявиться тимчасовим. Уже на початку лютого синоптики прогнозують повернення холодів, особливо у північних, західних та центральних областях. Про це розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі для "Погода УНІАН".

Фото: з відкритих джерел

За її словами, у період з 1 до 5 лютого температура вночі опуститься до −13…−18 °C, а під час прояснень можливі морози до −20 °C. Денна температура становитиме від −8 до −14 °C, що відповідає типовим зимовим показникам для України.

"Це ті ж морози, до яких ми звикли", — зазначила експертка.

Водночас на півдні та сході країни температура буде значно вищою, морози там будуть слабкими. Вдень стовпчик термометра коливатиметься близько нуля або трохи нижче, тож суттєвого похолодання місцеві жителі не відчують.

Раніше синоптик Віталій Постригань попереджав, що з 26 січня активні атлантичні циклони принесуть короткочасне потепління, супроводжуване небезпечними погодними явищами — від мокрого снігу до крижаного дощу. Через це сніговий покрив на багатьох територіях істотно зменшиться або взагалі зникне.

Таким чином, українцям слід бути готовими до різких змін погоди: після короткого потепління повернуться морозні ночі, особливо в центральних та західних регіонах. Південь та схід країни тим часом відчують лише незначне зниження температури. Синоптики радять слідкувати за прогнозами та відповідно готуватися до холодного періоду, щоб уникнути ризиків для здоров’я та побутових незручностей, пов’язаних із морозами та можливими опадами.

