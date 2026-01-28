Февраль готовит неслыханное испытание для украинцев: таких рекордов не помнит никто

Потепление, которое в последние дни наблюдалось в Украине, окажется временным. Уже в начале февраля синоптики прогнозируют возвращение холодов, особенно в северных, западных и центральных областях. Об этом рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "Погода УНИАН".

Фото: из открытых источников

По ее словам, в период с 1 по 5 февраля температура ночью опустится до -13...-18 °C, а во время прояснений возможны морозы до -20 °C. Дневная температура составит от -8 до -14 °C, что соответствует типичным зимним показателям для Украины.

"Это те же морозы, к которым мы привыкли", — отметила эксперт.

В то же время, на юге и востоке страны температура будет значительно выше, морозы там будут слабыми. Днем столбик термометра будет колебаться около нуля или чуть ниже, так что существенного похолодания местные жители не почувствуют.

Ранее синоптик Виталий Постригань предупреждал, что с 26 января активные атлантические циклоны принесут кратковременное потепление, сопровождаемое опасными явлениями погоды — от мокрого снега до ледяного дождя. Поэтому снежный покров на многих территориях существенно уменьшится или вообще исчезнет.

Таким образом, украинцам следует готовиться к резким изменениям погоды: после короткого потепления вернутся морозные ночи, особенно в центральных и западных регионах. Юг и восток страны тем временем ощутят лишь незначительное понижение температуры. Синоптики советуют следить за прогнозами и готовиться к холодному периоду, чтобы избежать рисков для здоровья и бытовых неудобств, связанных с морозами и возможными осадками.

