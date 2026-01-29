logo

Европейские войска в Украине: озвучен страшный прогноз об их реальном влиянии на войну

Присутствие европейских войск в Украине только предоставит России время подготовиться к новым ударам

29 января 2026, 11:10
Автор:
Клименко Елена

Западные партнеры, вероятно, планируют разместить свои войска непосредственно на линии разграничения, что может привести к прекращению активных боевых действий без реального разрешения конфликта. Такое мнение в эфире "Утро.LIVE" высказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили.

Европейские войска в Украине: озвучен страшный прогноз об их реальном влиянии на войну

Военный подчеркнул, что оптимальной позицией для европейских сил была бы "серая зона", разделяющая территории Украины и РФ. Однако, по словам Мамулашвили, есть большие сомнения в том, что такой подход будет реально внедрен. Он отметил, что, вероятно, европейцы разместят свои войска именно на линии разграничения, что на практике может означать заморозку конфликта.

"Лично я считаю, что это больше напоминает паузу в войне, чем настоящую помощь Украине. Такой сценарий дает России возможность перевооружиться и готовить следующие удары. Поэтому я отношусь с большой осторожностью к любым договоренностям с Россией, даже если она подпишет их", — отметил Мамулави.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский комментировал возможное размещение европейских войск на территории страны. Он подчеркнул, что не все государства, входящие в "коалицию желающих", смогут отправить свои войска в Украину. В некоторых странах это ограничено конституционными нормами или требует ратификации парламента.

Среди государств, уже четко определивших свою позицию, особенно выделяются Британия и Франция. "Их военное присутствие обязательно для коалиции решительных", — подчеркнул Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", не стоит надеяться, что с наступлением весны или лета графики отключений электроэнергии в Украине сразу исчезнут. Как отмечают эксперты, украинцам придется жить с плановыми ограничениями еще минимум год. Такую оценку в эфире КИЕВ24 дала Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета независимого аналитического центра We Build Ukraine.



