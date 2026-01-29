Европейские войска в Украине: озвучен страшный прогноз об их реальном влиянии на войну

Западные партнеры, вероятно, планируют разместить свои войска непосредственно на линии разграничения, что может привести к прекращению активных боевых действий без реального разрешения конфликта. Такое мнение в эфире "Утро.LIVE" высказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили.

Фото: из открытых источников

Военный подчеркнул, что оптимальной позицией для европейских сил была бы "серая зона", разделяющая территории Украины и РФ. Однако, по словам Мамулашвили, есть большие сомнения в том, что такой подход будет реально внедрен. Он отметил, что, вероятно, европейцы разместят свои войска именно на линии разграничения, что на практике может означать заморозку конфликта.

"Лично я считаю, что это больше напоминает паузу в войне, чем настоящую помощь Украине. Такой сценарий дает России возможность перевооружиться и готовить следующие удары. Поэтому я отношусь с большой осторожностью к любым договоренностям с Россией, даже если она подпишет их", — отметил Мамулави.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский комментировал возможное размещение европейских войск на территории страны. Он подчеркнул, что не все государства, входящие в "коалицию желающих", смогут отправить свои войска в Украину. В некоторых странах это ограничено конституционными нормами или требует ратификации парламента.

Среди государств, уже четко определивших свою позицию, особенно выделяются Британия и Франция. "Их военное присутствие обязательно для коалиции решительных", — подчеркнул Зеленский.

