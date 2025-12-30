logo_ukra

Європейські лідери здивували заявою: що заявили про мир в Україні
Європейські лідери здивували заявою: що заявили про мир в Україні

Лідери Європи провели нові переговори щодо України

30 грудня 2025, 14:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на повну відмову країни-агресора приймати мирний план щодо припинення війни в Україні європейські лідери після чергового раунду консультацій з війни в Україні заявили про ознаки просування мирного процесу та появу обережних підстав для оптимізму. Як передає портал "Коментарі", про це X написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Європейські лідери здивували заявою: що заявили про мир в Україні

Фрідріх Мерц та Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Глава німецького уряду підтвердив, що відбувся "черговий раунд консультацій" за участю європейських та канадських партнерів.

"Ми просуваємо мирний процес. Зараз від усіх, включаючи Росію, потрібні прозорість і чесність", — наголосив Фрідріх Мерц.

Журналісти Sky News також звернули увагу на те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заговорив про позитивні сигнали після переговорів. За його словами, є підстави вважати, що війна може завершитися швидше, ніж очікувалося.

"Світ на обрії. Немає сумнівів, що відбулися речі, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, причому досить швидко", — сказав Туск на засіданні польського уряду.

Водночас польський прем'єр застеріг від надмірного оптимізму, наголосивши, що йдеться лише про надію, а не про гарантований результат.

"Це все ще є надія, далеко не на 100% впевнена", — резюмував глава польського уряду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — це не країни Балтії: названо найвразливішу для російського вторгнення державу Європи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – учорашня фейкова атака на резиденцію Володимира Путіна фактично виступила краш-тестом потенційної мирної угоди. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.




Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/2005966723774877992
