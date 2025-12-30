Європейські лідери здивували заявою: що заявили про мир в Україні

Рубрики
Незважаючи на повну відмову країни-агресора приймати мирний план щодо припинення війни в Україні європейські лідери після чергового раунду консультацій з війни в Україні заявили про ознаки просування мирного процесу та появу обережних підстав для оптимізму. Як передає портал "Коментарі", про це X написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Фрідріх Мерц та Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел
Глава німецького уряду підтвердив, що відбувся "черговий раунд консультацій" за участю європейських та канадських партнерів.
Журналісти Sky News також звернули увагу на те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заговорив про позитивні сигнали після переговорів. За його словами, є підстави вважати, що війна може завершитися швидше, ніж очікувалося.
Водночас польський прем'єр застеріг від надмірного оптимізму, наголосивши, що йдеться лише про надію, а не про гарантований результат.
