Кравцев Сергей
Несмотря на полный отказ страны-агрессора принимать мирный план о прекращении вой1ны в Украине европейские лидеры после очередного раунда консультаций по войне в Украине заявили о признаках продвижения мирного процесса и появлении осторожных оснований для оптимизма. Как передает портал "Комментарии", об этом в X написал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц и Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Глава немецкого правительства подтвердил, что состоялся "очередной раунд консультаций" с участием европейских и канадских партнеров.
Журналисты Sky News также обратили внимание на то, что премьер-министр Польши Дональд Туск также заговорил о позитивных сигналах после переговоров. По его словам, существуют основания полагать, что война может завершиться быстрее, чем ожидалось.
В то же время польский премьер предостерег от чрезмерного оптимизма, подчеркнув, что речь идет лишь о надежде, а не о гарантированном результате.
