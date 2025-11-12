Росія офіційно створила новий рід військ – безпілотні системи. Підготовку ведуть у вишах Міноборони, у військово-навчальних центрах при цивільних вишах і не тільки. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Європейська армія НАТО позаду»: РФ створює нові війська на кшталт українських

"Вони скопіювали наші вдалі рішення. Саме ми створили роти ударних БПЛА, які в 2023 році дозволили мати перевагу над ворогом. І зараз СБС працюють дуже ефективно. Але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації кількістю. Це загроза, звісно ж.

Зараз ми випереджаємо їх в розвитку НРК", – зазначив офіцер.

За його словами, армії України та РФ значно випереджають західні війська, через те, що Європа живе в ілюзіях, що війни там не буде.

"В той же момент, дуже важко спостерігати за тим, на скільки кроків вже позаду європейські армії НАТО. Це доволі погано, життя в ілюзіях завжди погане", – зазначив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що блогерка та волонтерка Марія Берлінська заявила, що треба вчитися воювати без піхоти, бо піхоти майже немає. Вибудовувати взводи НРК в обороні, з турелями та детекторами дронів, з камерами та мікрофонами. Щоб знищувати дрони, живу силу, бачити і чути що відбувається навколо.

За її словами, все це потрібно зав'язувати в єдину систему ситуаційної обізнаності та управління з повітряними дронами та іншим роботизованим функціоналом війни. "НРК-логісти, які будуть під'їжджати, щоб зарядити чи поміняти батареї, БК для НРК-піхотинців, etc <…> І викидати з голови застаріле сміття: "роботи ніколи не замінять людей", "українська земля тільки там, де стоїть нога нашого піхотинця", "воювати без піхоти неможливо".... Піхоту майже всю стерли. І поки вона ще на залишках є, виграє всім нам час щоб відпрацювати тактики і виставити на передову роботизовані взводи. Бо якщо піхота остаточно закінчиться, а роботи натомість не зайдуть — фронт прорветься. Час, який виграє піхота треба максимально швидко використовувати, щоб відточити кращі практики з НРК. Ділитися знаннями і питати в тих, в кого добре виходить. Бо робимо спільну справу", – наголошує Берлінська.