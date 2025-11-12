«Европейская армия НАТО позади»: РФ создает новые войска по типу украинских

Россия официально создала новый род войск – беспилотные системы. Подготовку ведут в вузах Минобороны, в военно-учебных центрах при гражданских вузах и не только. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Европейская армия НАТО позади»: РФ создает новые войска типа украинских

"Они скопировали наши удачные решения. Именно мы создали роты ударных БПЛА, которые в 2023 году позволили иметь преимущество над врагом. И сейчас СБС работают очень эффективно. Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации в количестве. Это угроза, конечно.

Сейчас мы опережаем их в развитии НРК", – отметил офицер.

По его словам, армии Украины и РФ значительно опережают западные войска из-за того, что Европа живет в иллюзиях, что войны там не будет.

"В то же время очень тяжело наблюдать за тем, на сколько шагов уже позади европейские армии НАТО. Это довольно плохо, жизнь в иллюзиях всегда плохая", – отметил Андрей Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что блогер и волонтер Мария Берлинская заявила, что нужно учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет. Выстраивать взводы НРК в обороне, с турелями и детекторами дронов, с камерами и микрофонами. Чтобы уничтожать дроны, живую силу, видеть и слышать происходящее вокруг.

По ее словам, все это нужно завязывать в единую систему ситуационной осведомленности и управления воздушными дронами и другим роботизированным функционалом войны. "НРК-логисты, которые будут подъезжать, чтобы зарядить или поменять батареи, БК для НРК-пехотинцев, etc <…> И выбрасывать из головы устаревший мусор: "роботы никогда не заменят людей", "украинская земля только там, где стоит нога нашего пехотинца", "воевать без пехоты невозможно".... Пехоту почти всю стерли. И пока она еще на остатках есть, выигрывает всем нам время, чтобы отработать тактики и выставить на передовую роботизированные взводы. Потому что если пехота окончательно закончится, а роботы не зайдут — фронт прорвется. Время, которое выигрывает пехота, нужно максимально быстро использовать, чтобы отточить лучшие практики с НРК. Делиться знаниями и спрашивать тех, у кого хорошо получается. Потому что делаем общее дело", – отмечает Берлинская.