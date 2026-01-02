Європа знову мовчить: озвучено дивну причину ставлення Заходу на "атаки" по резиденції Путіна

Після того як Росія заявила про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна, низка країн, зокрема Індія, ОАЕ та Казахстан, швидко відреагували на цей непідтверджений інцидент. Однак ці самі держави, або ж не реагують зовсім, або роблять це надто повільно, коли йдеться про смертоносні удари Росії по мирному населенню України, вважає експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, від цих країн не можна було очікувати іншої реакції. Водночас західні партнери України також не відреагували належним чином на фальшиві звинувачення Росії. Але на це є своєрідне пояснення.

"Західні партнери України змушені були чекати чіткої заяви від Москви через Пєскова, що Росія не збирається надавати ніяких доказів. Як тільки це стало зрозуміло, почали звучати більш обережні позиції", — зазначив Жовтенко.

Він згадує, що президент Польщі Навроцький виступив з рекомендацією для Трампа почекати хоч мінімального підтвердження фактів, а Литва заявила, що цей інцидент не є чимось іншим, як черговим фейком, подібним до "нападу дронів на Кремль".

Жовтенко підкреслив, що після офіційного відмови Росії надавати докази західні союзники України мають можливість формулювати свої позиції чітко та обґрунтовано. Це набагато більш правильний підхід, ніж той, який обрав Дональд Трамп, коли без доказів почав звинувачувати Україну, фактично підтримавши позицію Путіна.

"Західні партнери України ще певний час залишатимуться в паузі, чекаючи, яку позицію візьмуть Сполучені Штати. Вони паралельно намагатимуться переконати Трампа звернутися до американської військової розвідки, щоб перевірити інформацію. Це завжди можна зробити, і перевірка не складе труднощів для США", — додав експерт.

За його словами, якщо Трамп відмовиться скористатися цією можливістю, це стане важливим сигналом для європейських союзників. Вони будуть уважно спостерігати за його позицією, і це вплине на їхню подальшу стратегію.

Портал "Коментарі" вже писав, що після кількох місяців переговорів між США та Україною, сторони досягли певної єдності щодо принципів, які можуть лягти в основу майбутньої мирної угоди з Росією. Як пише Філіп Гордон, колишній радник з національної безпеки віцепрезидентки Камали Гарріс, запропонована угода передбачає, що Україна відмовляється від частини Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки від США, які обіцяють, що Росія більше не нападе на Україну.