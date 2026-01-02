Европа снова молчит: озвучена странная причина отношения Запада на "атаки" по резиденции Путина

После того, как Россия заявила о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина, ряд стран, в том числе Индия, ОАЭ и Казахстан, быстро отреагировали на этот неподтвержденный инцидент. Однако эти же государства либо не реагируют совсем, либо делают это слишком медленно, когда речь идет о смертоносных ударах России по мирному населению Украины, считает эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко.

Фото: из открытых источников

По его словам, от этих стран нельзя было ждать другой реакции. В то же время, западные партнеры Украины также не отреагировали должным образом на фальшивые обвинения России. Но на это есть своеобразное объяснение.

"Западные партнеры Украины вынуждены были ожидать четкого заявления от Москвы из-за Пескова, что Россия не собирается предоставлять никаких доказательств. Как только это стало понятно, начали звучать более осторожные позиции", — отметил Жовтенко.

Он вспоминает, что президент Польши Навроцкий выступил с рекомендацией для Трампа подождать хотя бы минимального подтверждения фактов, а Литва заявила, что этот инцидент не является чем-то другим, как очередным фейком, похожим на "нападение дронов на Кремль".

Жовтенко подчеркнул, что после официального отказа России предоставлять доказательства западные союзники Украины могут формулировать свои позиции четко и обоснованно. Это гораздо более правильный подход, чем тот, который избрал Дональд Трамп, когда без улик начал обвинять Украину, фактически поддержав позицию Путина.

"Западные партнеры Украины еще некоторое время будут оставаться в паузе, ожидая, какую позицию примут Соединенные Штаты. Они параллельно будут пытаться убедить Трампа обратиться к американской военной разведке, чтобы проверить информацию. Это всегда можно сделать, и проверка не составит труда для США", — добавил эксперт.

По его словам, если Трамп откажется воспользоваться этой возможностью, это станет важным сигналом европейским союзникам. Они будут внимательно наблюдать за его позицией, и это повлияет на их дальнейшую стратегию.

Портал "Комментарии" уже писал , что после нескольких месяцев переговоров между США и Украиной стороны достигли определенного единства относительно принципов, которые могут лечь в основу будущего мирного соглашения с Россией. Как пишет Филипп Гордон, бывший советник по национальной безопасности вице-президента Камалы Гаррис, предложенное соглашение предусматривает, что Украина отказывается от части Донбасса в обмен на надежные гарантии безопасности от США, которые обещают, что Россия больше не нападет на Украину.