Європа за крок до поразки перед Путіним: Зеленський озвучив категоричну вимогу Заходу

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для ефективного захисту Європи Україна має стати членом НАТО. Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками медіа на спільній зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

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"Європа є найсильнішою, коли європейці діють разом, а не розпорошено. ... Ми залишаємось на регулярному контакті зі Сполученими Штатами. Ми готуємось разом до самітів ЄС та НАТО, а також до саміту G7. Все це може принести реальні результати", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що один із партнерів на зустрічі зауважив, що Європа не може захистити себе без України. І це означає, що Україна має бути в НАТО.

Крім того, Зеленський окреслив три ключові пріоритети, над якими працює Україна у співпраці з європейськими партнерами. Перший пріоритет — активізація дипломатичної роботи.

"Ми обговорили, як зробити дипломатію більш активною та ефективною", — сказав президент.

Другий пріоритет — посилення системи протиповітряної оборони (ППО) України та розбудова європейської оборонної інфраструктури. Зеленський відзначив внесок усіх партнерів у програму PURL, спрямовану на зміцнення обороноздатності.

"Ми обговорили наші європейські рішення і спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем і розширення виробництва у Європі", — підкреслив він.

Третій пріоритет стосується підготовки важливих зустрічей у рамках ЄС. Президент подякував партнерам за підтримку та закликав не відкладати відкриття всіх кластерів співпраці: "Все готово і немає жодних причин відкладати це".

Окремо Зеленський висловив вдячність європейським партнерам за готовність продовжувати санкції проти Росії, що є додатковим механізмом тиску на агресора та підтримки безпеки України і Європи.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжить реагувати на російські атаки та застосовувати власні далекобійні "санкції" у відповідь на дії РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що українська стратегія передбачає дзеркальну та ефективну відповідь на будь-які удари противника.