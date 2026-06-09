Европа в шаге от поражения перед Путиным: Зеленский озвучил категорическое требование Западу

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для эффективной защиты Европы Украина должна стать членом НАТО. Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ на совместной встрече с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Фото: из открытых источников

"Европа самая сильная, когда европейцы действуют вместе, а не рассеяно. ... Мы остаемся на регулярном контакте с Соединенными Штатами. Мы готовимся вместе к саммитам ЕС и НАТО, а также к саммиту G7. Все это может принести реальные результаты", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что один из партнеров на встрече отметил, что Европа не может защитить себя без Украины. И это значит, что Украина должна быть в НАТО.

Кроме того, Зеленский наметил три ключевых приоритета, над которыми работает Украина в сотрудничестве с европейскими партнерами. Первый приоритет – активизация дипломатической работы.

"Мы обсудили, как сделать дипломатию более активной и эффективной", — сказал президент.

Второй приоритет – усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и развитие европейской оборонной инфраструктуры. Зеленский отметил вклад всех партнеров в программу PURL, направленную на укрепление обороноспособности.

"Мы обсудили наши европейские решения и совместную работу, чтобы увеличить производство способностей ПВО, развития европейских антибалистических систем и расширение производства в Европе", — подчеркнул он.

Третий приоритет касается подготовки важных встреч в рамках ЕС. Президент поблагодарил партнеров за поддержку и призвал не откладывать открытие всех кластеров сотрудничества: "Все готово и нет никаких причин откладывать это".

Отдельно Зеленский выразил благодарность европейским партнерам за готовность продлевать санкции против России, что является дополнительным механизмом давления на агрессора и поддержки безопасности Украины и Европы.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжит реагировать на российские атаки и применять собственные дальнобойные "санкции" в ответ на действия РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что украинская стратегия предусматривает зеркальный и эффективный ответ на любые удары противника.