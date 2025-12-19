Європа має бути готовою до негативного сценарію: Мерц зробив заяву про мирні переговори

Європейський Союз уперше візьме безпосередню участь у мирних консультаціях щодо України, які заплановані на найближчі вихідні за участю представників адміністрації президента США Дональда Трампа, а також української й російської сторін.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що до переговорів, які мають відбутися 20–21 грудня, долучаться спеціальні посланці президента США разом із делегаціями України та Росії, а також представники Європейського Союзу. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Нам потрібно почекати і подивитися, що обговорюватиметься в Сполучених Штатах протягом наступних кількох днів. Представники з нашого боку братимуть участь. Я впевнений, що ми збережемо консенсусний підхід між Америкою, Україною та Європою. І нам доведеться подивитися, як поведе себе Росія", – сказав Мерц.

Глава німецького уряду також наголосив, що Європа повинна бути готовою до негативного сценарію розвитку подій, за якого фінансова та економічна підтримка України знадобиться на тривалий період.

За словами Мерца, саме з урахуванням такого сценарію ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026–2027 роки, що дозволить гарантувати стабільну підтримку держави щонайменше протягом наступних двох років.

