Європа має бути готовою до негативного сценарію: Мерц зробив заяву про мирні переговори
Європа має бути готовою до негативного сценарію: Мерц зробив заяву про мирні переговори

За словами Фрідріха Мерца, саме з урахуванням негативного сценарію ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 мільярдів євро фінансування

19 грудня 2025, 19:44
Європейський Союз уперше візьме безпосередню участь у мирних консультаціях щодо України, які заплановані на найближчі вихідні за участю представників адміністрації президента США Дональда Трампа, а також української й російської сторін.

Європа має бути готовою до негативного сценарію: Мерц зробив заяву про мирні переговори

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що до переговорів, які мають відбутися 20–21 грудня, долучаться спеціальні посланці президента США разом із делегаціями України та Росії, а також представники Європейського Союзу. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Нам потрібно почекати і подивитися, що обговорюватиметься в Сполучених Штатах протягом наступних кількох днів. Представники з нашого боку братимуть участь. Я впевнений, що ми збережемо консенсусний підхід між Америкою, Україною та Європою. І нам доведеться подивитися, як поведе себе Росія", – сказав Мерц.

Глава німецького уряду також наголосив, що Європа повинна бути готовою до негативного сценарію розвитку подій, за якого фінансова та економічна підтримка України знадобиться на тривалий період. 

За словами Мерца, саме з урахуванням такого сценарію ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026–2027 роки, що дозволить гарантувати стабільну підтримку держави щонайменше протягом наступних двох років.

Як повідомляв портал "Коментарі", посол США при НАТО Метт Вітакер наголосив, що адміністрація президента США Дональда Трампа докладає максимум зусиль для досягнення мирного врегулювання в Україні. Однак Київ має зберігати готовність до продовження бойових дій у наступному році. За його словами, важливою можливістю для припинення війни може стати зустріч з російською делегацією, запланована на найближчі вихідні в Маямі.



Джерело: https://www.reuters.com/
