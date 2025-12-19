Европа должна быть готова к негативному сценарию: Мерц сделал заявление о мирных переговорах

Европейский Союз впервые примет непосредственное участие в мирных консультациях по Украине, которые запланированы на ближайшие выходные с участием представителей администрации президента США Дональда Трампа, а также украинской и российской сторон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что к переговорам, которые должны состояться 20-21 декабря, присоединятся специальные посланники президента США вместе с делегациями Украины и России, а также представители Европейского Союза. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Нам нужно подождать и посмотреть, что будет обсуждаться в Соединенных Штатах в течение следующих нескольких дней. Представители с нашей стороны примут участие. Я уверен, что мы сохраним консенсусный подход между Америкой, Украиной и Европой. И нам придется посмотреть, как поведет себя Россия", – сказал Мерц.

Глава немецкого правительства также подчеркнул, что Европа должна быть готова к негативному сценарию развития событий, при котором финансовая и экономическая поддержка Украины понадобится на длительный период.

По словам Мерца, именно с учетом такого сценария ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро финансирования на 2026-2027 годы, что позволит гарантировать стабильную поддержку государства, по меньшей мере, в течение следующих двух лет.

Как сообщал портал "Комментарии", посол США при НАТО Мэтт Витакер подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа прилагает максимум усилий по достижению мирного урегулирования в Украине. Однако Киев должен сохранять готовность к продолжению боевых действий в следующем году. По его словам, важной возможностью для прекращения войны может стать встреча с российской делегацией, которая запланирована на ближайшие выходные в Майами.