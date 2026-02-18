Європа компенсує Україні втрату допомоги США, але є важливий нюанс

Після різкого скорочення військової допомоги з боку США Україна прискорила розробку та застосування власних безпілотників і ракет, намагаючись компенсувати вакуум, що утворився. Одночасно європейські країни наростили підтримку, проте цього виявилося замало, щоб повністю замінити американські постачання, повідомляє The Wall Street Journal.

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з новою доповіддю Кільського інституту світової економіки, обсяг американської допомоги Україні 2025 року скоротився на 99%. На цьому тлі Європа значно збільшила фінансування, прагнучи компенсувати втрати. Зокрема, військова допомога європейських держав зросла на 67% порівняно із середніми показниками 2022-2024 років.

При цьому адміністрація Дональда Трампа не повністю відмовилася від співпраці: Вашингтон готовий продавати озброєння, хоч більше не надає його безоплатно. У результаті союзники НАТО без участі США закупили для Києва американську зброю на суму понад 4,3 млрд доларів.

Проте загальний обсяг військової допомоги Україні в 2025 році виявився на 4% нижчим від рівня 2022 року, який раніше вважався мінімальним з початку повномасштабної війни. Особливо болючим стало скорочення постачання перехоплювачів для систем ППО, які відіграють ключову роль у захисті від балістичних загроз.

Аналітики попереджають: попри зусилля Європи цього може бути недостатньо, щоб змінити стратегічні розрахунки Володимира Путіна. За їхньою оцінкою, Кремль навряд чи припинить війну, поки військові та економічні витрати не перевищать очікувані вигоди, а для цього потрібні жорсткіші санкції та відновлення масштабної американської військової підтримки.

