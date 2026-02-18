logo_ukra

Європа компенсує Україні втрату допомоги США, але є важливий нюанс
Європа компенсує Україні втрату допомоги США, але є важливий нюанс

Поки Вашингтон скорочує допомогу майже до нуля, Київ робить ставку на власну зброю, але дефіцит критичних систем ППО вже дається взнаки

18 лютого 2026, 09:59
Автор:
Кравцев Сергей

Після різкого скорочення військової допомоги з боку США Україна прискорила розробку та застосування власних безпілотників і ракет, намагаючись компенсувати вакуум, що утворився. Одночасно європейські країни наростили підтримку, проте цього виявилося замало, щоб повністю замінити американські постачання, повідомляє The Wall Street Journal.

Європа компенсує Україні втрату допомоги США, але є важливий нюанс

Згідно з новою доповіддю Кільського інституту світової економіки, обсяг американської допомоги Україні 2025 року скоротився на 99%. На цьому тлі Європа значно збільшила фінансування, прагнучи компенсувати втрати. Зокрема, військова допомога європейських держав зросла на 67% порівняно із середніми показниками 2022-2024 років.

При цьому адміністрація Дональда Трампа не повністю відмовилася від співпраці: Вашингтон готовий продавати озброєння, хоч більше не надає його безоплатно. У результаті союзники НАТО без участі США закупили для Києва американську зброю на суму понад 4,3 млрд доларів.

Проте загальний обсяг військової допомоги Україні в 2025 році виявився на 4% нижчим від рівня 2022 року, який раніше вважався мінімальним з початку повномасштабної війни. Особливо болючим стало скорочення постачання перехоплювачів для систем ППО, які відіграють ключову роль у захисті від балістичних загроз.

Аналітики попереджають: попри зусилля Європи цього може бути недостатньо, щоб змінити стратегічні розрахунки Володимира Путіна. За їхньою оцінкою, Кремль навряд чи припинить війну, поки військові та економічні витрати не перевищать очікувані вигоди, а для цього потрібні жорсткіші санкції та відновлення масштабної американської військової підтримки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль боїться роздратувати Трампа: у США розповіли від чого вирішив відмовитися Путін.




Джерело: https://www.wsj.com/opinion/ukraine-aid-europe-kiel-institute-russia-vladimir-putin-9fe47d4f
