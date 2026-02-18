Европа компенсирует Украине потерю помощи США, но есть важный нюанс

После резкого сокращения военной помощи со стороны США Украина ускорила разработку и применение собственных беспилотников и ракет, пытаясь компенсировать образовавшийся вакуум. Одновременно европейские страны нарастили поддержку, однако этого оказалось недостаточно, чтобы полностью заменить американские поставки, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно новому докладу Кильского института мировой экономики, объем американской помощи Украине в 2025 году сократился на 99%. На этом фоне Европа значительно увеличила финансирование, стремясь компенсировать потери. В частности, военная помощь европейских государств выросла на 67% по сравнению со средними показателями 2022-2024 годов.

При этом администрация Дональда Трампа не полностью отказалась от сотрудничества: Вашингтон готов продавать вооружение, хотя больше не предоставляет его безвозмездно. В результате союзники по НАТО без участия США закупили для Киева американское оружие на сумму свыше 4,3 млрд долларов.

Тем не менее общий объем военной помощи Украине в 2025 году оказался на 4% ниже уровня 2022 года – ранее считавшегося минимальным с начала полномасштабной войны. Особенно болезненным стало сокращение поставок перехватчиков для систем ПВО, которые играют ключевую роль в защите от баллистических угроз.

Аналитики предупреждают: несмотря на усилия Европы, этого может быть недостаточно, чтобы изменить стратегические расчеты Владимира Путина. По их оценке, Кремль вряд ли прекратит войну, пока военные и экономические издержки не превысят ожидаемые выгоды, а для этого необходимы более жесткие санкции и возобновление масштабной американской военной поддержки.

