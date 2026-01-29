Європа готує заміну США: чи втримаються ЗСУ без розвідданих американців

Україна вже протягом найближчих місяців може істотно зменшити свою залежність від розвідувальних даних Сполучених Штатів завдяки посиленій підтримці з боку європейських партнерів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних, українських та європейських чиновників.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, після повернення Дональда Трампа до Білого дому питання збереження активної участі США у підтримці України стало одним із ключових для європейських лідерів. Вони були готові йти на поступки навіть у торгівельних суперечках із Вашингтоном, зокрема погоджуючись на американські мита на товари з ЄС улітку 2025 року без дзеркальних заходів у відповідь.

Співрозмовники Financial Times зазначають, що можливий відхід США від активної участі в українському питанні став би серйозним ударом для виснаженої війною армії та міг би заохотити президента РФ Володимира Путіна до реалізації його максималістської мети – повного підпорядкування України. Водночас нині наслідки такого сценарію виглядають менш критичними, ніж рік тому.

Журналісти нагадують, що під час короткочасної паузи в обміні розвідувальною інформацією та постачанні зброї з боку США інші союзники оперативно взяли на себе частину функцій, використовуючи власні можливості. Зокрема, у січні 2026 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж уже забезпечує Україну приблизно двома третинами необхідних розвідданих.

"Залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом кількох місяців", — підтвердив один із західних чиновників.

Переговори триватимуть цього тижня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті.

За його словами, плануються двосторонні зустрічі між РФ та Україною, можлива також присутність США. Однак, "це не будуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер".



