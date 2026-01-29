logo

Главная Новости Общество Война с Россией Европа готовит замену США: удержатся ли ВСУ без разведданных американцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа готовит замену США: удержатся ли ВСУ без разведданных американцев

Financial Times раскрыла, как союзники способны компенсировать возможный уход Вашингтона

29 января 2026, 07:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина уже в ближайшие месяцы может существенно уменьшить свою зависимость от разведывательных данных Соединенных Штатов благодаря усиленной поддержке со стороны европейских партнеров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных, украинских и европейских чиновников.

Европа готовит замену США: удержатся ли ВСУ без разведданных американцев

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным издания, по возвращении Дональда Трампа в Белый дом вопрос сохранения активного участия США в поддержке Украины стал одним из ключевых для европейских лидеров. Они были готовы идти на уступки даже в торговых спорах с Вашингтоном, в частности соглашаясь на американские пошлины на товары из ЕС летом 2025 года без ответных зеркальных мер.

Собеседники Financial Times отмечают, что возможный отход США от активного участия в украинском вопросе стал бы серьезным ударом для истощенной войной армии и мог бы привлечь президента РФ Владимира Путина к реализации его максималистской цели – полного подчинения Украины. В то же время, сейчас последствия такого сценария выглядят менее критическими, чем год назад.

Журналисты напоминают, что во время кратковременной паузы в обмене разведывательной информацией и снабжении оружием со стороны США другие союзники оперативно взяли на себя часть функций, используя собственные возможности. В частности, в январе 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж уже снабжает Украину примерно двумя третями необходимых разведданных.

"Зависимость Украины от американской разведки может быть значительно снижена в течение нескольких месяцев", — подтвердил один из западных чиновников.

Читайте на портале "Комментарии" — одним и центральным нерешенным вопросом в переговорном процессе по завершению войны РФ против Украины остаются территориальные претензии Кремля на Донбасс.

Переговоры будут продолжаться на этой неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате.

По его словам, планируются двусторонние встречи между РФ и Украиной, возможно также присутствие США. Однако, "это не будут Стив Виткофф и Джаред Кушнер".




