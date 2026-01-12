logo_ukra

Естонія закрила кордон для російських військових: причини
Естонія закрила кордон для російських військових: причини

Естонія заборонила в’їзд сотням російських військових і бойовиків та закликає Євросоюз створити спільний «чорний список» у межах Шенгенської зони

12 січня 2026, 15:49
Автор:
Ткачова Марія

Естонська влада ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію країни сотням громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Обмеження стосуються військових та бойовиків, що мають бойовий досвід і можуть становити загрозу безпеці держави та всього Європейського Союзу.

Естонія закрила кордон для російських військових: причини

Естонія не пускає солдатів рф

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. За його словами, йдеться про осіб, які відкрито вороже налаштовані до Європи, мають досвід участі у бойових діях, а нерідко й кримінальне минуле. Така категорія людей, наголосив він, становить пряму загрозу національній та регіональній безпеці.

На тлі цього Естонія закликає інші країни ЄС приєднатися до ініціативи та створити єдиний "чорний список" у межах Шенгенської зони. Ідея полягає у тому, щоб обмеження на в’їзд для осіб, причетних до агресії проти України, діяли не лише на національному рівні, а були синхронізовані між усіма державами Шенгену.

У Таллінні наголошують, що без спільного підходу окремі заборони втрачають ефективність, адже особи з бойовим досвідом можуть намагатися потрапити до Європи через інші країни-члени ЄС.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Ведучі YouTube-каналу "исландия" Володимир Петров і Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації, оформивши працевлаштування як "солдати-діловоди". Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи наявні у нього дані.
За його словами, Володимир Петров отримав бронь через Національне військово-меморіальне кладовище, де він нібито працює на повну ставку та отримує заробітну плату з державного бюджету. Термін дії цієї броні спливає 21 січня. При цьому, як зазначає депутат, формально це означає, що робота в держустанові має бути основною, однак петров паралельно активно займається блогерством і веде YouTube-канал.



Джерело: https://t.me/TCH_channel/208400
