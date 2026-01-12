Естонія закрила кордон для російських військових: причини

Естонська влада ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію країни сотням громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Обмеження стосуються військових та бойовиків, що мають бойовий досвід і можуть становити загрозу безпеці держави та всього Європейського Союзу.

Естонія не пускає солдатів рф

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. За його словами, йдеться про осіб, які відкрито вороже налаштовані до Європи, мають досвід участі у бойових діях, а нерідко й кримінальне минуле. Така категорія людей, наголосив він, становить пряму загрозу національній та регіональній безпеці.

На тлі цього Естонія закликає інші країни ЄС приєднатися до ініціативи та створити єдиний "чорний список" у межах Шенгенської зони. Ідея полягає у тому, щоб обмеження на в’їзд для осіб, причетних до агресії проти України, діяли не лише на національному рівні, а були синхронізовані між усіма державами Шенгену.

У Таллінні наголошують, що без спільного підходу окремі заборони втрачають ефективність, адже особи з бойовим досвідом можуть намагатися потрапити до Європи через інші країни-члени ЄС.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Ведучі YouTube-каналу "исландия" Володимир Петров і Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації, оформивши працевлаштування як "солдати-діловоди". Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи наявні у нього дані.

За його словами, Володимир Петров отримав бронь через Національне військово-меморіальне кладовище, де він нібито працює на повну ставку та отримує заробітну плату з державного бюджету. Термін дії цієї броні спливає 21 січня. При цьому, як зазначає депутат, формально це означає, що робота в держустанові має бути основною, однак петров паралельно активно займається блогерством і веде YouTube-канал.

