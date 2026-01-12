Естонія закрила кордон для російських військових: причини

Рубрики
Естонська влада ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію країни сотням громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Обмеження стосуються військових та бойовиків, що мають бойовий досвід і можуть становити загрозу безпеці держави та всього Європейського Союзу.
Естонія не пускає солдатів рф
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. За його словами, йдеться про осіб, які відкрито вороже налаштовані до Європи, мають досвід участі у бойових діях, а нерідко й кримінальне минуле. Така категорія людей, наголосив він, становить пряму загрозу національній та регіональній безпеці.
На тлі цього Естонія закликає інші країни ЄС приєднатися до ініціативи та створити єдиний "чорний список" у межах Шенгенської зони. Ідея полягає у тому, щоб обмеження на в’їзд для осіб, причетних до агресії проти України, діяли не лише на національному рівні, а були синхронізовані між усіма державами Шенгену.
У Таллінні наголошують, що без спільного підходу окремі заборони втрачають ефективність, адже особи з бойовим досвідом можуть намагатися потрапити до Європи через інші країни-члени ЄС.