Эстония закрыла границу для российских военных: причины

Ткачова Марія
Эстонские власти приняли решение о запрете въезда на территорию страны сотням граждан России, участвовавших в войне против Украины. Ограничения касаются военных и боевиков, имеющих боевой опыт и представляющих угрозу безопасности государства и всего Европейского Союза.
Эстония не пускает солдат рф
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро . По его словам, речь идет о лицах, открыто враждебно настроенных в Европу, имеющих опыт участия в боевых действиях, а нередко и криминальное прошлое. Такая категория людей, подчеркнул он, представляет прямую угрозу национальной и региональной безопасности.
На фоне этого Эстония призывает другие страны ЕС присоединиться к инициативе и создать единый черный список в рамках Шенгенской зоны. Идея состоит в том, чтобы ограничения на въезд для лиц, причастных к агрессии против Украины, действовали не только на национальном уровне, но и были синхронизированы между всеми государствами Шенгена.
В Таллинне отмечают, что без общего подхода отдельные запреты теряют эффективность, ведь лица с боевым опытом могут пытаться попасть в Европу через другие страны-члены ЕС.