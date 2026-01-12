Эстония закрыла границу для российских военных: причины

Эстонские власти приняли решение о запрете въезда на территорию страны сотням граждан России, участвовавших в войне против Украины. Ограничения касаются военных и боевиков, имеющих боевой опыт и представляющих угрозу безопасности государства и всего Европейского Союза.

Эстония не пускает солдат рф

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро . По его словам, речь идет о лицах, открыто враждебно настроенных в Европу, имеющих опыт участия в боевых действиях, а нередко и криминальное прошлое. Такая категория людей, подчеркнул он, представляет прямую угрозу национальной и региональной безопасности.

На фоне этого Эстония призывает другие страны ЕС присоединиться к инициативе и создать единый черный список в рамках Шенгенской зоны. Идея состоит в том, чтобы ограничения на въезд для лиц, причастных к агрессии против Украины, действовали не только на национальном уровне, но и были синхронизированы между всеми государствами Шенгена.

В Таллинне отмечают, что без общего подхода отдельные запреты теряют эффективность, ведь лица с боевым опытом могут пытаться попасть в Европу через другие страны-члены ЕС.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ведущие YouTube-канала "исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации, оформив трудоустройство как "солдаты-деловоды". Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя имеющиеся у него данные.

По его словам Владимир Петров получил бронь через Национальное военно-мемориальное кладбище, где он якобы работает на полную ставку и получает заработную плату из государственного бюджета. Срок действия этой брони истекает 21 января. При этом, как отмечает депутат, формально это означает, что работа в госучреждении должна быть основным, однако петров параллельно активно занимается блоггерством и ведет YouTube-канал.

