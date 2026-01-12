Новий скандал: як заброньовані Володимир Петров та Сергій Іванов

Рубрики
Ведучі YouTube-каналу "исландия" Володимир Петров і Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації, оформивши працевлаштування як "солдати-діловоди". Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи наявні у нього дані.
Володимир Петров та Сергій Іванов
За його словами, Володимир Петров отримав бронь через Національне військово-меморіальне кладовище, де він нібито працює на повну ставку та отримує заробітну плату з державного бюджету. Термін дії цієї броні спливає 21 січня. При цьому, як зазначає депутат, формально це означає, що робота в держустанові має бути основною, однак петров паралельно активно займається блогерством і веде YouTube-канал.
Сергій Іванов, за даними Железняка, має бронь до червня 2026 року. Її йому надала приватна компанія "Стартрек Індастрис", яка регулярно виграє тендери державних енергетичних підприємств. Як і у випадку з петровим, іванов формально працевлаштований, але водночас продовжує регулярно вести стрими та брати участь у медійній діяльності.
Железняк наголошує, що обидва фігуранти систематично виступають у публічному просторі з вимогами масової мобілізації, критикують "ухилянтів" та фактично вказують державним органам, кого слід відправляти на фронт. Водночас, за його словами, влітку 2025 року один із них влаштовується у державну установу, а інший — у приватну компанію-підрядника, отримуючи мінімальні офіційні зарплати, але головне — бронювання від мобілізації.
Народний депутат заявив, що передасть зібрану інформацію до правоохоронних органів для перевірки законності таких рішень.