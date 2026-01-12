Новий скандал: як заброньовані Володимир Петров та Сергій Іванов

Ведучі YouTube-каналу "исландия" Володимир Петров і Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації, оформивши працевлаштування як "солдати-діловоди". Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи наявні у нього дані.

Володимир Петров та Сергій Іванов

За його словами, Володимир Петров отримав бронь через Національне військово-меморіальне кладовище, де він нібито працює на повну ставку та отримує заробітну плату з державного бюджету. Термін дії цієї броні спливає 21 січня. При цьому, як зазначає депутат, формально це означає, що робота в держустанові має бути основною, однак петров паралельно активно займається блогерством і веде YouTube-канал.

Сергій Іванов, за даними Железняка, має бронь до червня 2026 року. Її йому надала приватна компанія "Стартрек Індастрис", яка регулярно виграє тендери державних енергетичних підприємств. Як і у випадку з петровим, іванов формально працевлаштований, але водночас продовжує регулярно вести стрими та брати участь у медійній діяльності.

Железняк наголошує, що обидва фігуранти систематично виступають у публічному просторі з вимогами масової мобілізації, критикують "ухилянтів" та фактично вказують державним органам, кого слід відправляти на фронт. Водночас, за його словами, влітку 2025 року один із них влаштовується у державну установу, а інший — у приватну компанію-підрядника, отримуючи мінімальні офіційні зарплати, але головне — бронювання від мобілізації.



Народний депутат заявив, що передасть зібрану інформацію до правоохоронних органів для перевірки законності таких рішень.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Телеграм-канал "Крупнокалиберный Переполох", який веде пропагандист і публічний прихильник війни Олексій Смирнов, опублікував емоційний допис про ситуацію в прикордонних з Україною так званих "народних республіках". За його словами, у регіонах повністю або частково відсутні електропостачання, інтернет та мобільний зв’язок.