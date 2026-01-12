Пропаганда РФ зірвалась у істерику

Рубрики
Ткачова Марія
Телеграм-канал "Крупнокалиберный Переполох", який веде пропагандист і публічний прихильник війни Олексій Смирнов, опублікував емоційний допис про ситуацію в прикордонних з Україною так званих "народних республіках". За його словами, у регіонах повністю або частково відсутні електропостачання, інтернет та мобільний зв’язок.
Олексій Смирнов про українські удари в тил Росії
Смирнов стверджує, що причиною колапсу стали "обломки та осколки", не уточнюючи деталей, однак водночас заявляє, що кількість атак з боку України нібито вже виходить за межі того, що в Росії називають "СВО". У своїх оцінках він доходить до тверджень про "терористичний характер" подій, фактично визнаючи масштаб і регулярність ударів по тилових районах.
На тлі цього пропагандист емоційно апелює до російської влади, натякаючи на необхідність публічної реакції з боку Кремля. При цьому до чергової "прямої лінії" з президентом РФ залишається майже рік, а проблеми з базовою інфраструктурою у прикордонних регіонах уже стали системними.