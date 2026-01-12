Пропаганда РФ зірвалась у істерику

Телеграм-канал "Крупнокалиберный Переполох", який веде пропагандист і публічний прихильник війни Олексій Смирнов, опублікував емоційний допис про ситуацію в прикордонних з Україною так званих "народних республіках". За його словами, у регіонах повністю або частково відсутні електропостачання, інтернет та мобільний зв’язок.

Олексій Смирнов про українські удари в тил Росії

Смирнов стверджує, що причиною колапсу стали "обломки та осколки", не уточнюючи деталей, однак водночас заявляє, що кількість атак з боку України нібито вже виходить за межі того, що в Росії називають "СВО". У своїх оцінках він доходить до тверджень про "терористичний характер" подій, фактично визнаючи масштаб і регулярність ударів по тилових районах.

На тлі цього пропагандист емоційно апелює до російської влади, натякаючи на необхідність публічної реакції з боку Кремля. При цьому до чергової "прямої лінії" з президентом РФ залишається майже рік, а проблеми з базовою інфраструктурою у прикордонних регіонах уже стали системними.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка та не підтримав його. За результатами голосування семеро членів комітету висловилися за звільнення, шестеро проголосували проти, ще двоє утрималися. Таким чином, більшість голосів рішення не набрало, і комітет не рекомендує виносити це питання на розгляд парламенту.

Про підсумки засідання повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що така позиція комітету не є формальною забороною для подальшого розгляду питання. Подання президента все одно може бути винесене до сесійної зали Верховної Ради.

