logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Пропаганда РФ зірвалась у істерику
commentss НОВИНИ Всі новини

Пропаганда РФ зірвалась у істерику

Російські пропагандисти знову заговорили про «терористичні атаки», намагаючись пояснити колапс зі світлом та звʼязком у прикордонних з Україною регіонах

12 січня 2026, 15:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Телеграм-канал "Крупнокалиберный Переполох", який веде пропагандист і публічний прихильник війни Олексій Смирнов, опублікував емоційний допис про ситуацію в прикордонних з Україною так званих "народних республіках". За його словами, у регіонах повністю або частково відсутні електропостачання, інтернет та мобільний зв’язок.

Пропаганда РФ зірвалась у істерику

Олексій Смирнов про українські удари в тил Росії

Смирнов стверджує, що причиною колапсу стали "обломки та осколки", не уточнюючи деталей, однак водночас заявляє, що кількість атак з боку України нібито вже виходить за межі того, що в Росії називають "СВО". У своїх оцінках він доходить до тверджень про "терористичний характер" подій, фактично визнаючи масштаб і регулярність ударів по тилових районах.

На тлі цього пропагандист емоційно апелює до російської влади, натякаючи на необхідність публічної реакції з боку Кремля. При цьому до чергової "прямої лінії" з президентом РФ залишається майже рік, а проблеми з базовою інфраструктурою у прикордонних регіонах уже стали системними.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка та не підтримав його. За результатами голосування семеро членів комітету висловилися за звільнення, шестеро проголосували проти, ще двоє утрималися. Таким чином, більшість голосів рішення не набрало, і комітет не рекомендує виносити це питання на розгляд парламенту.
Про підсумки засідання повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що така позиція комітету не є формальною забороною для подальшого розгляду питання. Подання президента все одно може бути винесене до сесійної зали Верховної Ради.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ButusovPlus/26110
Теги:

Новини

Всі новини