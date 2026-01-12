Пропаганда РФ сорвалась в истерику

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Телеграмм-канал "Крупнокалиберный Переполох", ведущий пропагандист и публичный сторонник войны Алексей Смирнов , опубликовал эмоциональное сообщение о ситуации в приграничных с Украиной так называемых "народных республиках". По его словам, в регионах полностью или частично отсутствуют электроснабжение, интернет и мобильная связь.
Алесей Смирнов про украинские удары в тыл России
Смирнов утверждает, что причиной коллапса стали "обломки и осколки", не уточняя деталей, однако заявляет, что количество атак со стороны Украины якобы уже выходит за пределы того, что в России называют "СВО". В своих оценках он доходит до утверждений о "террористическом характере" событий, фактически признавая масштаб и регулярность ударов по тыловым районам.
На фоне этого пропагандист эмоционально апеллирует к российским властям, намекая на необходимость публичной реакции со стороны Кремля. При этом до очередной прямой линии с президентом РФ остается почти год, а проблемы с базовой инфраструктурой в приграничных регионах уже стали системными.