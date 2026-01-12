Пропаганда РФ сорвалась в истерику

Телеграмм-канал "Крупнокалиберный Переполох", ведущий пропагандист и публичный сторонник войны Алексей Смирнов , опубликовал эмоциональное сообщение о ситуации в приграничных с Украиной так называемых "народных республиках". По его словам, в регионах полностью или частично отсутствуют электроснабжение, интернет и мобильная связь.

Алесей Смирнов про украинские удары в тыл России

Смирнов утверждает, что причиной коллапса стали "обломки и осколки", не уточняя деталей, однако заявляет, что количество атак со стороны Украины якобы уже выходит за пределы того, что в России называют "СВО". В своих оценках он доходит до утверждений о "террористическом характере" событий, фактически признавая масштаб и регулярность ударов по тыловым районам.

На фоне этого пропагандист эмоционально апеллирует к российским властям, намекая на необходимость публичной реакции со стороны Кремля. При этом до очередной прямой линии с президентом РФ остается почти год, а проблемы с базовой инфраструктурой в приграничных регионах уже стали системными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел представление президента об увольнении председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка и не поддержал его. По результатам голосования семь членов комитета высказались за увольнение, шестеро проголосовали против, еще двое воздержались. Таким образом, большинство голосов решение не набрало, и комитет не рекомендует выносить этот вопрос на рассмотрение парламента.

Об итогах заседания сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что такая позиция комитета не является формальным запретом для дальнейшего рассмотрения вопроса. Представление президента все равно может быть вынесено в сессионный зал Верховной Рады.

