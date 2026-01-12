logo

Новый скандал: как забронированы Владимир Петров и Сергей Иванов
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый скандал: как забронированы Владимир Петров и Сергей Иванов

Ведущие YouTube-канала «исландия», публично выступающие за жесткую мобилизацию, сами оказались забронированными от призыва

12 января 2026, 15:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Ведущие YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации, оформив трудоустройство как "солдаты-деловоды". Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк , комментируя имеющиеся у него данные.

Новый скандал: как забронированы Владимир Петров и Сергей Иванов

Владимир Петров и Сергей Иванов

По его словам Владимир Петров получил бронь через Национальное военно-мемориальное кладбище, где он якобы работает на полную ставку и получает заработную плату из государственного бюджета. Срок действия этой брони истекает 21 января. При этом, как отмечает депутат, формально это означает, что работа в госучреждении должна быть основным, однако петров параллельно активно занимается блоггерством и ведет YouTube-канал.

Сергей Иванов, по данным Железняка, имеет бронь до июня 2026 года. Ее ему предоставила частная компания "Стартрек Индастрис", регулярно выигрывающая тендеры государственных энергетических предприятий. Как и в случае с петровым, Иванов формально трудоустроен, но в то же время продолжает регулярно вести стрим и участвовать в медийной деятельности.

Железняк отмечает, что оба фигуранта систематически выступают в публичном пространстве с требованиями массовой мобилизации, критикуют "уклончан" и фактически указывают государственным органам, кого следует отправлять на фронт. В то же время, по его словам, летом 2025 года один из них устраивается в государственное учреждение, а другой в частную компанию-подрядчика, получая минимальные официальные зарплаты, но главное — бронирование от мобилизации.

Народный депутат заявил, что передаст собранную информацию правоохранительным органам для проверки законности таких решений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Телеграмм-канал "Крупнокалиберный Переполох", ведущий пропагандист и публичный сторонник войны Алексей Смирнов, опубликовал эмоциональное сообщение о ситуации в приграничных с Украиной так называемых "народных республиках". По его словам, в регионах полностью или частично отсутствуют электроснабжение, интернет и мобильная связь.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fiAOPOtalKU
