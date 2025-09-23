Естонія через інцидент з російськими МіГами готує надзвичайну відповідь Путіну: що відомо

Естонія висловила готовність розмістити на своїй території британські винищувачі F-35, здатні нести ядерне озброєння. Таку заяву зробив міністр оборони країни Ханно Певкур у коментарі The Telegraph, реагуючи на нещодавнє порушення повітряного простору з боку Росії.

Фото: з відкритих джерел

Минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу перетнули повітряний кордон Естонії, перебуваючи у повітряному просторі НАТО близько 12 хвилин. Після інциденту Таллінн ініціював консультації у межах статті 4 Статуту НАТО.

"Двері для союзників завжди відкриті", – підкреслив Певкур, відповідаючи на запитання про можливе розміщення британських F-35A з ядерним потенціалом.

Наразі ці літаки вже періодично базуються на авіабазі Амарі в рамках місії повітряного патрулювання країн Балтії. Естонія, яка не має власної бойової авіації, активно співпрацює з партнерами по Альянсу. На базі Амарі постійно чергують літаки Великої Британії, а також інші союзні винищувачі, включно з F-35 і Typhoon.

За словами Певкура, будь-які кроки НАТО у відповідь на провокації РФ мають бути "пропорційними та зваженими". Він також заявив, що російська сторона заперечує порушення, однак Естонія має технічні докази і здійснювала радіозв’язок із пілотами.

Порушників було змушено покинути повітряний простір Альянсу за допомогою італійських винищувачів F-35, які піднялися на перехоплення.

Цього тижня НАТО проводить консультації щодо подальших кроків у відповідь на інцидент. Готовність до рішучих дій висловили прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і нова очільниця британського МЗС Іветт Купер, наголосивши на неприпустимості порушень кордонів Альянсу.

На тлі зростання напруги, російський президент Володимир Путін запропонував продовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) на рік — за умови симетричних дій з боку США.

Як вже писали "Коментарі", можливість мобілізації в Росії сьогодні фактично розмиває межі між частковою та загальною мобілізацією. Кремль може продовжувати призов без офіційного оголошення нових етапів, заявив у інтерв’ю