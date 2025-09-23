Эстония из-за инцидента с российскими МиГами готовит чрезвычайный ответ Путину: что известно

Эстония выразила готовность разместить на своей территории британские истребители F-35, способные нести ядерное вооружение. Такое заявление сделал министр обороны страны Ханно Певкур в комментарии The Telegraph, реагируя на недавнее нарушение воздушного пространства России.

Фото: из открытых источников

На прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 без разрешения пересекли воздушную границу Эстонии, находясь в воздушном пространстве НАТО около 12 минут. После инцидента Таллин инициировал консультации в рамках статьи 4 Устава НАТО.

"Двери для союзников всегда открыты", — подчеркнул Певкур, отвечая на вопрос о возможном размещении британских F-35A с ядерным потенциалом.

Эти самолеты уже периодически базируются на авиабазе Амари в рамках миссии воздушного патрулирования стран Балтии. Эстония, не имеющая собственной боевой авиации, активно сотрудничает с партнерами по Альянсу. На базе Амари постоянно дежурят самолеты Великобритании, а также другие союзные истребители, включая F-35 и Typhoon.

По словам Певкура, любые ответные шаги НАТО на провокации РФ должны быть "пропорциональными и взвешенными". Он также заявил, что российская сторона отрицает нарушения, однако у Эстонии есть технические доказательства и осуществляла радиосвязь с пилотами.

Нарушителей было вынуждено покинуть воздушное пространство Альянса с помощью поднявшихся на перехват итальянских истребителей F-35.

На этой неделе НАТО проводит консультации по дальнейшим ответным шагам на инцидент. Готовность к решительным действиям выразили премьер-министр Польши Дональд Туск и новая глава британского МИД Иветт Купер, отметив недопустимость нарушений границ Альянса.

На фоне роста напряжения российский президент Владимир Путин предложил продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) на год — при условии симметричных действий со стороны США.

