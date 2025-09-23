"Будуть гребти усіх": росіян попередили про незавидне майбутнє після анонсу Кремля про мобілізацію

Можливість мобілізації в Росії сьогодні фактично розмиває межі між частковою та загальною мобілізацією. Кремль може продовжувати призов без офіційного оголошення нових етапів, заявив у інтерв’ю Главреду керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Фото: з відкритих джерел

За словами Лакійчука, під час мобілізації представники Кремля, зокрема Пєсков та його оточення, швидко донесуть до населення, що часткова мобілізація не скасовувалась. Це дає змогу маніпулювати поняттями, адже для Москви брехня давно стала нормою.

"Часткова мобілізація від загальної в Росії відрізняється лише назвою, а реально будуть мобілізувати усіх, кого зможуть", – наголошує експерт.

Лакійчук припустив, що влада РФ, ймовірно, не стане оголошувати нові етапи мобілізації, а просто почне їхню реалізацію.

"Якщо хтось почне ставити питання, відповіддю буде, що триває 'спецоперація' або просто війна. Вони самі вже не можуть визначитись із термінами", – додав він.

Раніше стало відомо, що Росія має практично необмежені людські ресурси, що дозволяє їй вести тривалу війну, незважаючи на великі втрати. Водночас повної мобілізації офіційно не оголошували, замість цього залучають військових із КНДР.

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній зазначає, що оголошення мобілізації могло б суттєво похитнути стабільність режиму та кадрові ресурси країни.

"Путін дійсно боїться бунтів, адже заколот Пригожина продемонстрував, що навіть кілька тисяч людей здатні зруйнувати владу", – пояснив Загородній.

