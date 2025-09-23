logo

"Будут грести всех": россиян предупредили о незавидном будущем после анонса Кремля о мобилизации

Эксперт предостерегает, что во время мобилизации Россия будет манипулировать сроками и скрывать настоящие объемы призыва, называя его "долевым".

23 сентября 2025, 08:30
Автор:
Клименко Елена

Возможность мобилизации в России сегодня фактически размывает границы между долевой и общей мобилизацией. Кремль может продолжать призыв без официального оглашения новых этапов, заявил в интервью Главреду руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Будут грести всех": россиян предупредили о незавидном будущем после анонса Кремля о мобилизации

Фото: из открытых источников

По словам Лакийчука, во время мобилизации представители Кремля, в том числе Песков и его окружение, быстро донесут до населения, что частичная мобилизация не отменялась. Это позволяет манипулировать понятиями, ведь для Москвы ложь давно стала нормой.

"Частная мобилизация от общей в России отличается только названием, а реально будут мобилизовать всех, кого смогут", – отмечает эксперт.

Лакийчук предположил, что власти РФ, вероятно, не станут объявлять новые этапы мобилизации, а просто начнут их реализацию.

"Если кто-то начнет задавать вопросы, ответом будет, что продолжается спецоперация или просто война. Они сами уже не могут определиться со сроками", — добавил он.

Ранее стало известно, что у России практически неограниченные человеческие ресурсы, что позволяет ей вести длительную войну, несмотря на большие потери. В то же время, полной мобилизации официально не объявляли, вместо этого привлекают военных из КНДР.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечает, что объявление мобилизации могло бы существенно поколебать стабильность режима и кадровые ресурсы страны.

"Путин действительно боится бунтов, ведь мятеж Пригожина продемонстрировал, что даже несколько тысяч человек способны разрушить власть", – объяснил Загородний.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 23 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Кировоградской области с помощью ударных беспилотников. Целью атаки стал объект инфраструктуры, где в результате попадания возник пожар. Об этом сообщили председатель областной военной администрации Андрей Райкович и пресс-служба ГСЧС Украины.



Источник: https://glavred.net/war/budut-gresti-vseh-chto-zhdet-rossiyan-posle-zayavleniy-kremlya-o-mobilizacii-10700384.html
