ЄС тріщить по швах: Жорін попереджає про кінець міжнародних союзів

Командир і військовий аналітик Максим Жорін звернув увагу на зміну політичних настроїв усередині Європейського Союзу щодо України. За його словами, далеко не всі країни ЄС є реальними союзниками нашої держави, а Росія системно і результативно працює над розколом європейської єдності.

Максим Жорін про гарантії безпеки для України від ЄС

Жорін зазначає, що з кожним роком зростає кількість урядів у ЄС, які виступають проти надання Україні допомоги, а особливо — проти її вступу до союзу. У такій ситуації він закликає тверезо оцінювати перспективи євроінтеграції та не вважати їх високими.

Водночас військовий наголошує: навіть у разі вступу України до Європейського Союзу це не стало б гарантією безпеки. На його думку, ЄС залишається передусім політичним проєктом, який не здатен забезпечити швидке та стабільне постачання озброєння чи реальні механізми захисту в умовах війни.

Окремо Жорін звертає увагу на глобальні процеси, які відбуваються у світі. Він вважає, що нинішній формат міжнародних організацій поступово втрачає сенс, а з огляду на розвиток подій вони можуть швидше припинити своє існування, ніж розширитися за рахунок України.

У цьому контексті Жорін підкреслює: Україні варто зосереджуватися передусім на власній силі, армії та внутрішній стійкості, а не покладати завищені очікування на міжнародні інституції, які не дають практичних гарантій виживання держави.

