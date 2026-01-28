logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЄС тріщить по швах: Жорін попереджає про кінець міжнародних союзів
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС тріщить по швах: Жорін попереджає про кінець міжнародних союзів

Максим Жорін заявив, що не варто ідеалізувати Європейський Союз, адже вступ України до ЄС не гарантує ані безпеки, ані реальної допомоги у війні

28 січня 2026, 00:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Командир і військовий аналітик Максим Жорін звернув увагу на зміну політичних настроїв усередині Європейського Союзу щодо України. За його словами, далеко не всі країни ЄС є реальними союзниками нашої держави, а Росія системно і результативно працює над розколом європейської єдності.

ЄС тріщить по швах: Жорін попереджає про кінець міжнародних союзів

Максим Жорін про гарантії безпеки для України від ЄС

Жорін зазначає, що з кожним роком зростає кількість урядів у ЄС, які виступають проти надання Україні допомоги, а особливо — проти її вступу до союзу. У такій ситуації він закликає тверезо оцінювати перспективи євроінтеграції та не вважати їх високими.

Водночас військовий наголошує: навіть у разі вступу України до Європейського Союзу це не стало б гарантією безпеки. На його думку, ЄС залишається передусім політичним проєктом, який не здатен забезпечити швидке та стабільне постачання озброєння чи реальні механізми захисту в умовах війни.

Окремо Жорін звертає увагу на глобальні процеси, які відбуваються у світі. Він вважає, що нинішній формат міжнародних організацій поступово втрачає сенс, а з огляду на розвиток подій вони можуть швидше припинити своє існування, ніж розширитися за рахунок України.

У цьому контексті Жорін підкреслює: Україні варто зосереджуватися передусім на власній силі, армії та внутрішній стійкості, а не покладати завищені очікування на міжнародні інституції, які не дають практичних гарантій виживання держави.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська готуються до масштабної комбінованої атаки по енергетичних та газових об’єктах України, яка може стати однією з найпотужніших за весь зимовий період. За даними моніторингових каналів, удар імовірний ближче до вихідних або на початку наступного тижня — саме тоді, коли температура знову може опуститися до мінус 20 градусів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5960
Теги:

Новини

Всі новини