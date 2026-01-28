logo

ЕС трещит по швам: Жорин предупреждает о конце международных союзов

Максим Жорин заявил, что не стоит идеализировать Европейский Союз, ведь вступление Украины в ЕС не гарантирует ни безопасность, ни реальную помощь в войне

28 января 2026, 00:20
Командир и военный аналитик Максим Жорин обратил внимание на изменение политических настроений внутри Европейского Союза по отношению к Украине. По его словам, далеко не все страны ЕС реальные союзники нашего государства, а Россия системно и результативно работает над расколом европейского единства.

ЕС трещит по швам: Жорин предупреждает о конце международных союзов

Максим Жорин про гарантии безопасности для Украины от ЕС

Жорин отмечает, что с каждым годом растет количество правительств в ЕС, которые выступают против предоставления Украине помощи, а особенно против ее вступления в союз. В такой ситуации он призывает трезво оценивать перспективы евроинтеграции и не считать их высокими.

В то же время военный отмечает: даже в случае вступления Украины в Европейский Союз это не стало бы гарантией безопасности. По его мнению, ЕС остается прежде всего политическим проектом, который не способен обеспечить быстрые и стабильные поставки вооружения или реальные механизмы защиты в условиях войны.

Отдельно Жорин обращает внимание на происходящие в мире глобальные процессы. Он считает, что нынешний формат международных организаций постепенно теряет смысл, а учитывая развитие событий, они могут скорее прекратить свое существование, чем расшириться за счет Украины.

В этом контексте Жорин подчеркивает: Украине следует сосредотачиваться, прежде всего, на собственной силе, армии и внутренней устойчивости, а не возлагать завышенные ожидания на международные институты, которые не дают практических гарантий выживания государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска готовятся к масштабной комбинированной атаке по энергетическим и газовым объектам Украины, которая может стать одной из самых мощных за весь зимний период. По данным мониторинговых каналов, удар возможен ближе к выходным или в начале следующей недели – именно тогда, когда температура снова может опуститься до минус 20 градусов.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5960
