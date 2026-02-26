“ЄС скасовує безвіз для українців”, але є нюанс: що відбувається

В Росії намагаються посіяти паніку в українському суспільстві — поширюють маніпулятивну інформацію — нібито “ЄС скасовує безвіз для українців”. Таку новину поширюють російські пабліки.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

У Центрі Центр стратегічних комунікацій пояснили, що насправді безвізовий режим для України діє з 2017 року. І його не скасовували жодним рішенням ЄС.

“Українці й надалі можуть подорожувати до країн Шенгенської зони без віз на термін до 90 днів протягом 180 днів за наявності біометричного паспорта, нагадали у StopFake. Ба більше, формат співпраці лише розширюється – з 1 січня 2026 року запрацював т.зв. “роумінговий безвіз”, — йдеться у повідомленні Центру.

Аналітики Центру пояснили, що система ETIAS – це електронна авторизація для в’їзду до ЄС.

“Вона стосуватиметься всіх понад 60 країн, які мають безвіз із Євросоюзом, зокрема США, Великої Британії, Ізраїлю та інших. З кінця 2026 року перед поїздкою до ЄС потрібно буде оформити електронний дозвіл ETIAS. Це не віза, а попередня онлайн-реєстрація для безвізових мандрівників”, — зауважили в Центрі.

Зазначається, що заявка коштує 20 євро. Потрібно подавати заявку на кожну людину окремо. Оформлений дозвіл діятиме до 3 років або до завершення строку дії закордонного паспорта (залежно від того, що настане раніше).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація в тимчасово окупованому Криму погіршується. Той Крим, який пам’ятають українці, окупанти повністю руйнують. У тимчасово окупованому півострові знову фіксують мазутне забруднення узбережжя. Місцеві жителі повідомляють про мазутні плями на пляжах південно-східного узбережжя та загибель диких водоплавних птахів.