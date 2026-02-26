“ЄС скасовує безвіз для українців”, але є нюанс: що відбувається

Рубрики
В Росії намагаються посіяти паніку в українському суспільстві — поширюють маніпулятивну інформацію — нібито “ЄС скасовує безвіз для українців”. Таку новину поширюють російські пабліки.
У Центрі Центр стратегічних комунікацій пояснили, що насправді безвізовий режим для України діє з 2017 року. І його не скасовували жодним рішенням ЄС.
Аналітики Центру пояснили, що система ETIAS – це електронна авторизація для в’їзду до ЄС.
Зазначається, що заявка коштує 20 євро. Потрібно подавати заявку на кожну людину окремо. Оформлений дозвіл діятиме до 3 років або до завершення строку дії закордонного паспорта (залежно від того, що настане раніше).
