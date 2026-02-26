logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "ЕС отменяет безвиз для украинцев", но есть нюанс: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

"ЕС отменяет безвиз для украинцев", но есть нюанс: что происходит

Российская пропаганда прибегает к очередным манипуляциям

26 февраля 2026, 20:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России пытаются посеять панику в украинском обществе – распространяют манипулятивную информацию – якобы "ЕС отменяет безвиз для украинцев". Такую новость распространяют русские паблики.

"ЕС отменяет безвиз для украинцев", но есть нюанс: что происходит

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

В Центре Центр стратегических коммуникаций объяснили, что на самом деле безвизовый режим для Украины действует с 2017 года. И его не отменяли никакими решениями ЕС.

"Украинцы и дальше могут путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней при наличии биометрического паспорта, напомнили в StopFake. Более того, формат сотрудничества только расширяется — с 1 января 2026 года заработал так называемый "роуминговый безвиз", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра объяснили, что система ETIAS – это электронная авторизация для въезда в ЕС.

"Она будет касаться всех более 60 стран, имеющих безвиз с Евросоюзом, в том числе США, Великобритании, Израиля и др. С конца 2026 года перед поездкой в ЕС нужно будет оформить электронное разрешение ETIAS. Это не виза, а предварительная онлайн-регистрация для безвизовых путешественников", — отметили в Центре.

Отмечается, что заявка стоит 20 евро. Нужно подавать заявку на каждого человека в отдельности. Оформленное разрешение будет действовать до 3 лет или до истечения срока действия загранпаспорта (в зависимости от того, что наступит раньше).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация во временно оккупированном Крыму ухудшается. Тот Крым, который помнят украинцы, оккупанты полностью разрушают. Во временно оккупированном полуострове снова фиксируют мазутное загрязнение побережья. Местные жители сообщают о мазутных пятнах на пляжах юго-восточного побережья и гибели диких водоплавающих птиц.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/53345
Теги:

Новости

Все новости