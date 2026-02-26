"ЕС отменяет безвиз для украинцев", но есть нюанс: что происходит

В России пытаются посеять панику в украинском обществе – распространяют манипулятивную информацию – якобы "ЕС отменяет безвиз для украинцев". Такую новость распространяют русские паблики.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

В Центре Центр стратегических коммуникаций объяснили, что на самом деле безвизовый режим для Украины действует с 2017 года. И его не отменяли никакими решениями ЕС.

"Украинцы и дальше могут путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней при наличии биометрического паспорта, напомнили в StopFake. Более того, формат сотрудничества только расширяется — с 1 января 2026 года заработал так называемый "роуминговый безвиз", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра объяснили, что система ETIAS – это электронная авторизация для въезда в ЕС.

"Она будет касаться всех более 60 стран, имеющих безвиз с Евросоюзом, в том числе США, Великобритании, Израиля и др. С конца 2026 года перед поездкой в ЕС нужно будет оформить электронное разрешение ETIAS. Это не виза, а предварительная онлайн-регистрация для безвизовых путешественников", — отметили в Центре.

Отмечается, что заявка стоит 20 евро. Нужно подавать заявку на каждого человека в отдельности. Оформленное разрешение будет действовать до 3 лет или до истечения срока действия загранпаспорта (в зависимости от того, что наступит раньше).

