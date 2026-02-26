"ЕС отменяет безвиз для украинцев", но есть нюанс: что происходит

Рубрики
В России пытаются посеять панику в украинском обществе – распространяют манипулятивную информацию – якобы "ЕС отменяет безвиз для украинцев". Такую новость распространяют русские паблики.
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
В Центре Центр стратегических коммуникаций объяснили, что на самом деле безвизовый режим для Украины действует с 2017 года. И его не отменяли никакими решениями ЕС.
Аналитики Центра объяснили, что система ETIAS – это электронная авторизация для въезда в ЕС.
Отмечается, что заявка стоит 20 евро. Нужно подавать заявку на каждого человека в отдельности. Оформленное разрешение будет действовать до 3 лет или до истечения срока действия загранпаспорта (в зависимости от того, что наступит раньше).
