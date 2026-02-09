ЄС продовжує щедро заохочувати російських вбивць: озвучено різкий ультиматум

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із закликом до країн Європейського Союзу запровадити довічну заборону на в’їзд для всіх громадян Росії, які були безпосередньо залучені до агресивної війни проти України. Відповідну позицію глава української дипломатії оприлюднив у своїй офіційній заяві.

Фото: з відкритих джерел

За словами Сибіги, настав момент для рішучих дій, які мають унеможливити перебування в ЄС осіб, причетних до воєнних злочинів і окупаційної політики Кремля. Він підкреслив, що повна заборона на в’їзд для таких росіян повинна стати загальноєвропейським правилом, а не поодинокими рішеннями окремих держав.

Очільник МЗС наголосив, що цей крок, передусім, пов’язаний із довгостроковою безпекою самих європейських країн. Ідеться про захист громадян ЄС від осіб, які брали участь у насильстві, вбивствах і руйнуваннях на території України та можуть нести загрозу за її межами.

Окрім цього, міністр звернув увагу на важливий превентивний аспект такого рішення. На його думку, кожен росіянин, який ухвалює рішення підписати контракт з армією РФ і вирушити на війну проти України, має чітко усвідомлювати наслідки — зокрема, повну втрату доступу до Європи на все життя. Це має стати справедливою відповіддю за свідомий вибір участі в агресії.

Сибіга також відзначив роль Естонії, яка першою серед країн ЄС запровадила відповідні національні обмеження. За його словами, цей приклад доводить ефективність механізму та демонструє політичну волю. Міністр закликав партнерів у Євросоюзі поширити таку практику на загальноєвропейському рівні, підкресливши, що йдеться про посилення безпеки всього континенту.

