ЕС продолжает щедро поощрять российских убийц: озвучен резкий ультиматум

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с призывом к странам Европейского Союза ввести пожизненный запрет на въезд для всех граждан России, непосредственно вовлеченных в агрессивную войну против Украины. Соответствующую позицию глава украинской дипломатии обнародовал в своем официальном заявлении.

Фото: из открытых источников

По словам Сибиги, наступил момент для решительных действий, которые должны сделать невозможным пребывание в ЕС лиц, причастных к военным преступлениям и оккупационной политике Кремля. Он подчеркнул, что полный запрет на въезд для таких россиян должен стать общеевропейским правилом, а не единичными решениями отдельных государств.

Глава МИД подчеркнул, что этот шаг, прежде всего, связан с долгосрочной безопасностью самих европейских стран. Речь идет о защите граждан ЕС от лиц, которые участвовали в насилии, убийствах и разрушениях на территории Украины и могут представлять угрозу за ее пределами.

Кроме того, министр обратил внимание на важный превентивный аспект такого решения. По его мнению, каждый россиянин, принимающий решение подписать контракт с армией РФ и отправиться на войну против Украины, должен четко отдавать себе отчет в последствиях — в частности, полной потере доступа к Европе на всю жизнь. Это должно стать справедливым ответом за сознательный выбор участия в агрессии.

Сибига также отметил роль Эстонии, которая первой среди стран ЕС ввела соответствующие национальные ограничения. По его словам, этот пример доказывает эффективность механизма и показывает политическую волю. Министр призвал партнеров в Евросоюзе распространить подобную практику на общеевропейском уровне, подчеркнув, что речь идет об усилении безопасности всего континента.

Как уже писали "Комментарии", в России зафиксировали показательный случай, свидетельствующий о серьезных финансовых проблемах в регионах. Один субъект РФ был вынужден профинансировать выплаты военным контрактникам другого из-за нехватки средств в местном бюджете. В частности, Оренбургская область получила от Нижегородской региональной власти дотацию в размере 400 миллионов рублей. Такой шаг показывает углубление экономического кризиса в стране. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко