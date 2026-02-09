Грошей остаточно немає: стало відомо, яку страшну проблему з військом не може вирішити Путін

У Росії зафіксували показовий випадок, який свідчить про серйозні фінансові проблеми в регіонах. Один суб’єкт РФ був змушений профінансувати виплати військовим контрактникам іншого через нестачу коштів у місцевому бюджеті. Зокрема, Оренбурзька область отримала від Нижньогородської регіональної влади дотацію в розмірі 400 мільйонів рублів. Такий крок демонструє поглиблення економічної кризи в країні. Про це в коментарі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, ситуація означає, що в Оренбурзькій області фактично провалився рекрутинг: без фінансових стимулів охочих воювати майже не залишилося, адже головною мотивацією для росіян залишаються лише високі одноразові виплати.

Експерт наголосив, що в російських регіонах дедалі гостріше відчувається дефіцит бюджетів. Якщо грошей бракує, губернатори не можуть виконати встановлені Кремлем мобілізаційні плани. Саме тому місцева влада Оренбуржжя була змушена звернутися по зовнішню фінансову допомогу.

Андрющенко зазначив, що це є черговим сигналом того, що ресурси на рекрутинг у регіонах РФ стрімко вичерпуються. Раніше, щоб заохотити підписання контрактів, одноразові виплати постійно збільшувалися — від кількох сотень тисяч до приблизно 3 мільйонів рублів. Нині ж навіть такі суми стають непідйомними для місцевих бюджетів.

За словами аналітика, поточні щомісячні виплати російським військовим на фронті значно поступаються доходам українських захисників. Аналогічна різниця спостерігається і в тилу. При цьому утримувати окупантів на війні вдається виключно за рахунок великих одноразових бонусів, але саме на них зараз і бракує коштів.

