logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Грошей остаточно немає: стало відомо, яку страшну проблему з військом не може вирішити Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Грошей остаточно немає: стало відомо, яку страшну проблему з військом не може вирішити Путін

Регіони Росії змушені підвищувати грошові виплати для залучення чоловіків до війни, однак брак коштів заважає виконанню планів з мобілізації

9 лютого 2026, 13:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Росії зафіксували показовий випадок, який свідчить про серйозні фінансові проблеми в регіонах. Один суб’єкт РФ був змушений профінансувати виплати військовим контрактникам іншого через нестачу коштів у місцевому бюджеті. Зокрема, Оренбурзька область отримала від Нижньогородської регіональної влади дотацію в розмірі 400 мільйонів рублів. Такий крок демонструє поглиблення економічної кризи в країні. Про це в коментарі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Грошей остаточно немає: стало відомо, яку страшну проблему з військом не може вирішити Путін

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація означає, що в Оренбурзькій області фактично провалився рекрутинг: без фінансових стимулів охочих воювати майже не залишилося, адже головною мотивацією для росіян залишаються лише високі одноразові виплати.

Експерт наголосив, що в російських регіонах дедалі гостріше відчувається дефіцит бюджетів. Якщо грошей бракує, губернатори не можуть виконати встановлені Кремлем мобілізаційні плани. Саме тому місцева влада Оренбуржжя була змушена звернутися по зовнішню фінансову допомогу.

Андрющенко зазначив, що це є черговим сигналом того, що ресурси на рекрутинг у регіонах РФ стрімко вичерпуються. Раніше, щоб заохотити підписання контрактів, одноразові виплати постійно збільшувалися — від кількох сотень тисяч до приблизно 3 мільйонів рублів. Нині ж навіть такі суми стають непідйомними для місцевих бюджетів. 

За словами аналітика, поточні щомісячні виплати російським військовим на фронті значно поступаються доходам українських захисників. Аналогічна різниця спостерігається і в тилу. При цьому утримувати окупантів на війні вдається виключно за рахунок великих одноразових бонусів, але саме на них зараз і бракує коштів.

Як вже писали "Коментарі", для російського диктатора Володимира Путіна Донецька область давно стала не просто територією бойових дій, а важливим політичним маркером. Саме її в Кремлі з перших років війни розглядали як один із символів і опор російської агресії проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини